Valko-Venäjän ja Afganistanin tapahtumat heijastuivat eduskunnan Irak-keskusteluun

Valko-Venäjän ja Afganistanin viimeaikaiset tapahtumat heijastuivat eduskunnan keskusteluun Suomen Irak-osallistumisen jatkamisesta tiistaina.

Eduskunta keskusteli hallituksen selonteosta Suomen osallistumisen jatkamisesta Irakin turvallisuussektorin koulutus- ja neuvonantotoimintaan. Selonteossa esitetään, että Suomen osallistuminen jatkuisi ensi vuoden ajan nykyisellä noin 75 sotilaan vahvuudella.

Hallitus arvioi, että ensi vuoden osallistumisen kustannukset olisivat vajaat 16 miljoonaa euroa.

Hallituksen selonteko sai täysistunnossa myönteisen vastaanoton sekä hallitus- että oppositiopuolueista. Vasemmistoliiton kanta asiaan jäi tosin epäselväksi, sillä se ei ryhmäpuheenvuorossaan ottanut selvää kantaa operaatioon.

Operaatioon osallistumista perusteltiin yhtäältä Irakin olosuhteiden vakauttamisella ja näin muuttoliikkeen hillitsemisellä ja toisaalta Suomen puolustuskyvylle koituvilla hyödyillä. Useat kansanedustajat muistuttivat puheenvuoroissaan, että irakilaiset ovat Suomen suurin turvapaikanhakijaryhmä.

– Operaatio tuottaa meille kahdensuuntaista arvoa. Rauhan vahvistamisella tartumme muuttoliikkeen taustavaikuttajiin. Osallistuminen kehittää kansallisen puolustuksen suorituskykyjä tarjoten arvokasta kokemusta neuvontatehtävistä kansainvälisessä operaatiossa, Kristiina Salonen sanoi SDP:n ryhmäpuheenvuorossa.

”Suoria vaikutuksia Suomen turvallisuuteen”

Perussuomalaiset sanoivat tukevansa operaatioon osallistumista, koska sillä on merkittävä rooli kansainvälisen terrorismin ja Isisin vastaisessa toiminnassa.

– Irakin vakauttaminen on Suomen ja myös koko maailman etu. Sillä on lisäksi suoria vaikutuksia Suomen sisäiseen turvallisuuteen. Irakin turvallisuustilannetta parantamalla torjutaan myös massasiirtolaisuuden ongelmia. Perussuomalaisten mielestä ihmisiä tulee auttaa kotimaassaan sellaisten olosuhteiden saavuttamiseksi, joista ei tarvitse lähteä pakoon Eurooppaan. Se on kaikkien kannalta kestävin ja pysyvin tapa auttaa, Veijo Niemi sanoi perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorossa.

Monet kansanedustajat kytkivät operaation myös Valko-Venäjän ja sen EU-naapurien rajojen viimeaikaisiin tapahtumiin.

– Vakaammassa Irakissa kansalaiset eivät olisi myöskään niin alttiita hybridivaikuttamiselle, johon Valko-Venäjä syyllistyi houkuttelemalla ja lennättämällä lähinnä Irakin kurdeja väärin perustein Valko-Venäjälle ja sitä myöden sieltä Puolan rajalle, Mikko Savola sanoi keskustan ryhmäpuheenvuorossa.

”Afganistanin kokemuksista opittava”

Myös länsimaiden kaoottisesti päättyneen Afganistanin-operaation kokemukset nousivat eduskunnan keskustelussa toistuvasti esille.

– Sen jälkeen, kun olemme viimeksi Irak-operaatiosta keskustelleet, kansainvälinen yhteisö on kokenut syvän epäonnistumisen interventiossaan Afganistanissa. Siitä on opittava, ja sen on heijastuttava toimintaamme. Emme saa joutua tilanteeseen, jossa huomaamme antamamme koulutuksen ja resurssien päätyneen vääriin käsiin, kristillisdemokraattien Sari Tanus painotti.

Etenkin perussuomalaisten ja kokoomuksen edustajat kiinnittivät keskustelussa huomiota siihen, että Irak ei noudata EU:n kanssa tekemäänsä irakilaisten palauttamissopimusta, vaan ottaa takaisin vain vapaaehtoisesti palaavat ja rikoksiin syyllistyneet.

– Suomen taloudellinen tuki Irakille on ehdollistettava sille, että maa vastaanottaa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet kansalaisensa kansainvälisen oikeuden ja velvoitteidensa mukaisesti, kokoomuksen Sofia Vikman vaati.

Tuomas Savonen

STT

