Varkaudessa sattuneessa räjähdyksessä ja tulipalossa kuoli yksi ihminen – poliisi tutkii törkeänä tuhotyönä

Varkaudessa myöhään sunnuntaina tapahtuneessa räjähdyksessä ja sitä seuranneessa tulipalossa kuoli yksi ihminen, kertoo Itä-Suomen poliisi.

Kuolonuhri löytyi asuinhuoneesta, jossa räjähdys tapahtui.

Poliisi tutkii tapahtunutta törkeänä tuhotyönä sekä kuoleman- ja palonsyyntutkintana. Räjähdykseen ei tämän hetken tietojen mukaan liity muita epäiltyjä kuin asunnosta kuolleena löydetty ihminen.

Poliisi ei tässä vaiheessa kerro tarkemmin, mikä räjähdyksen on voinut aiheuttaa.

– Poliisilla on käsitys siitä, mikä sen on aiheuttanut, mutta tutkinnallisista syistä siitä ei voida tässä vaiheessa kertoa julkisuuteen enempää, sanoo rikoskomisario Vesa Koponen STT:lle.

Räjähdyksen mahdollisesta tahallisuudesta ei Koposen mukaan ole tarkkaa käsitystä.

Asunnossa, jossa räjähdys tapahtui, ei ollut kuolonuhrin lisäksi muita ihmisiä, Koponen kertoo.

Poliisi jatkaa vainajan henkilöllisyyden varmistamista sekä tapahtumapaikkatutkintaa pelastuslaitoksen kanssa.

Neljä ihmistä pelastettiin

Poliisi, pelastuslaitos ja ensihoito saivat tiedon rakennuspalosta Varkauden keskustassa Kauppakadulla hieman ennen yhtätoista sunnuntai-iltana.

Kolmikerroksisen kerrostalon parveke- ja seinärakenteita sortui alas räjähdyksen voimasta. Tapahtumien keskipisteessä ollut huoneisto tuhoutui täysin, kertoi päivystävä palomestari Timo Nyholm STT:lle maanantaiyönä.

Kerrostalosta pelastettiin kolme ihmistä nostolavalla ja yksi ihminen pakohupulla. Rakennuksesta pelastetut neljä ihmistä vietiin sairaalahoitoon savualtistumisen vuoksi.

Heillä ei poliisin tietojen mukaan ole vakavia tai pidempää sairaalahoitoa vaativia vammoja.

Asukkaat tilapäismajoituksessa

Pelastettujen lisäksi rakennuksesta evakuoitiin kaikki tapahtumahetkellä paikalla olleet yli 10 ihmistä. Rakennus on poliisin arvion mukaan toistaiseksi asuinkelvoton.

Varkauden kaupungin sosiaalitoimi on järjestänyt asukkaille tilapäismajoitusta. Poliisilla ei ole arviota siitä, koska asukkaat pääsevät palaamaan kotiinsa.

– Lähinnä se riippuu talon kunnosta, Koponen sanoo.

Rappu, jonka asunnossa räjähdys tapahtui, on Koposen tietojen mukaan huonossa kunnossa.

Sammutus- ja pelastustöihin osallistui 11 pelastustoimen yksikköä sekä 5 ensihoidon yksikköä. Paikalla oli pelastuslaitoksen yksiköitä Varkaudesta, Pieksämäeltä, Joroisista sekä Leppävirralta.

Tulipalosta ei ollut vaaraa tai savuhaittaa ympäristölle. Varsinaisissa sammutustöissä kului pari tuntia.

Lassi Lapintie, Maiju Ylipiessa

STT

