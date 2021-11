Helsingin pormestari Vartiainen: Paluuta normaaliin ei ole vielä tapahtunut, korona ei ole ohi – pääkaupunkiseudulla ja Varsinais-Suomessa palataan laajaan etätyösuositukseen

Pääkaupunkiseudulla ja Varsinais-Suomessa palataan laajaan etätyösuositukseen ja maskisuositusta tiukennetaan aiemmasta. Kasvomaskin käyttöä suositellaan kummallakin alueella jatkossa myös rokotetuille.

– Meidän täytyy todeta suoraan: paluuta normaaliin ei ole vielä tapahtunut, korona ei ole ohi, emmekä me kaksi rokotetta saaneetkaan ole täysin suojassa virukselta, sanoo Helsingin pormestari Juhana Vartiainen (kok.) pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän tiedotustilaisuudessa.

– Tämä on valitettavasti se tosiasia, jonka kanssa joudumme nyt elämään, hän jatkaa.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän mukaan maskin käyttöä suositellaan 12 vuotta täyttäneille kaikissa julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä, joissa on muita ihmisiä. Maskia suositellaan käytettäväksi siten myös oppilaitoksissa kuudennesta luokasta lähtien.

Koordinaatioryhmä toivoo, että myös yksityiset toiminnanharjoittajat ottavat maskisuosituksen laajamittaisesti käyttöön. Maskin käyttöä toivotaan sekä henkilökunnalta että asiakkailta.

Maskisuositus tulee pääkaupunkiseudulla voimaan heti. Työnantajia kehotetaan puolestaan ryhtymään välittömiin toimiin, jotta etätyösuositus saataisiin voimaan. Suositukset ovat pääkaupunkiseudulla voimassa tammikuun puoliväliin asti.

Varsinais-Suomessa tilanne huonontunut jo viikkoja

Varsinais-Suomessa suu-nenäsuojusta suositellaan käytettäväksi sekä ulko- että sisätiloissa silloin, kun riittävää etäisyyttä ei pystytä pitämään.

Toisin kuin pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa maskisuositus on voimassa kouluissa ja oppilaitoksissa jo peruskoulun 4. luokasta lähtien. Tiedotteen mukaan henkilökunnan täytyy huolehtia kasvomaskin käytössä myös päiväkotihoidossa ja peruskouluissa.

– Nyt on paljon tartuntoja lapsilla ja nuorilla, joten varsinkin rokottamattomat lapset täytyy suojata, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala sanoo tiedotteessa.

Laajan etätyösuosituksen odotetaan sairaanhoitopiirin mukaan vähentävän työpaikkaliikennettä ja muiden kontaktien määrää.

Suosituksia tiukennetaan nopeasti huonontuneen koronatilanteen vuoksi. Sairaanhoitopiirin ylilääkäri Mikko Pietilä kertoo tiedotteessa, että koronatilanne on mennyt huonompaan suuntaan useita viikkoja.

Koronan ilmaantuvuus kasvaa koko ajan

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiistaina ilmoittama 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden oli Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä noin 260. Sairaanhoitopiirin mukaan ilmaantuvuus kasvaa koko ajan. Vertailun vuoksi ilmaantuvuus oli tätä edeltävien 14 vuorokauden aikana noin 153.

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa on ollut tänään hoidossa kaikkiaan 16 koronapotilasta, joista viisi on tehohoidossa.

Helsingin ja Uudenmaan seudun (Hus) sairaanhoitopiirin alueella ilmaantuvuus on ollut edellisten 14 vuorokauden aikana noin 305. Edellisenä ajanjaksona vastaava luku oli noin 228.

Eniten uusia tartuntoja on kahden viikon ajanjaksolla todettu Husin, Varsinais-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä.

– Mikäli väestössämme rokotettuja olisi ylipäänsä enemmän, kokonaistilanne näyttäisi varmasti monella tapaa paremmalta, Helsingin pormestari Vartiainen arvioi tiedotustilaisuudessa.

Vartiaisen mukaan ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden 14 vuorokauden aikana oli viime viikon lukujen perusteella rokottamattomien keskuudessa selvästi yli 800 ja kahdesti rokotettujen keskuudessa reilu 130.

Husin alueella kolmasosa tartunnoista 0-19-vuotiailla

Husin alueella sairaanhoitopiirin vs. johtajaylilääkäri Jari Petäjän mukaan jo 36 prosenttia kaikista tartunnoista esiintyy 0-19-vuotiailla. Pienenevät prosenttiosuudet kertovat Petäjän mukaan siitä, että vanhemmat ikäryhmät ovat laajasti rokotettuja ja tartunnat tulevat laajemmin rokottamattomista.

Sairaaloiden kuormitus on puolestaan kasvavaa ja teho-osastojen kuormitus kriittistä.

– Uudessa epidemia-aallossa ei enää kaksi rokotettakaan tuo täyttä suojaa sairaalaan joutumiselta. Edelleenkin sairaalan sisällä kahdesti rokotettujen potilaiden taudinkuva on lievempi ja teho-osastoilla heitä ei näy, mutta vuodeosastohoitoon päätyy kyllä, Petäjä summaa.

Alueella on jouduttu myös avaamaan uusi koronahoitoyksikkö, joka sitoo huomattavan määrän sairaanhoitajia ja tehoriippuvaista kirurgiaa joudutaan vähentämään tällä viikolla 4-5 leikkausta päivittäin.

Petäjän mukaan uusi tieteellinen tieto varmistaa myös lisääntyvästi käsitystä, että 3-5 kuukauden kohdalla toisen rokoteannoksen antama suoja oireiseltakin taudilta alkaa hiipua.

– Olemme sillä lailla uudessa tilanteessa tällä hetkellä, että oikeastaan väestössä kukaan ei voi suhtautua yliolkaisesti tartunnan riskiin ja tartunnan levittämisen riskiin.

Lisäksi Petäjä kertoo tartunnanjäljityksen olevan nykyisellään vaikeuksissa. Tartunnan lähde on tiedossa enää vähemmistöllä potilaista ja viime viikkoina parhaimmillaankin korkeintaan puolella.

Virus ei katso kelloa – passi käyttöön koko aukioloajaksi

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä kertoo puoltavansa koronapassin käyttöä ravintoloissa ilman aikarajaa.

– Koronapassi tulisi olla käytössä ravintoloissa koko aukioloajan, koska virus ei katso kelloa, Rintala sanoo.

Lisäksi koordinaatioryhmä toivoo, että valtioneuvostossa arvioitaisiin mahdollisuutta nykyistä tehokkaampiin keinoihin, joilla voitaisiin estää ravintoloissa tapahtuvia tartuntoja.

Myös pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suosittelisi ravintoloiden edellyttävän koronapassia koko aukioloajan. Lisäksi ryhmä vetoaa edelleen hallitukseen ravintolarajoitusten tuntuvan kiristämisen puolesta.

Heidän mukaansa nykyisessä epidemiatilanteessa ravintoloiden aukioloa tulisi rajata nykyistä enemmän ja anniskelu lopettaa nykyistä aikaisemmin. Myös ruokaravintoloiden rajoituksia tulisi laajentaa näin juhlakauden kynnyksellä.

Varsinais-Suomessa pikkujoulujuhlia suositellaan järjestettävän niin, että koronapassia voitaisiin edellyttää osallistujilta. Tämä onnistuisi esimerkiksi, jos juhlat järjestetään ravintolassa.

Maskisuosituksia voimassa myös muualla Suomessa

Myös muualla Suomessa on voimassa suosituksia maskinkäyttöön liittyen. Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä suosittelee kasvomaskin käyttöä aina myös rokotetuille henkilöille, kun liikutaan sellaisissa sisätiloissa, missä on paljon ihmisiä lähellä toisiaan.

Rokottamattomille henkilöille maskin käyttöä puolestaan suositellaan aina julkisissa sisätiloissa liikuttaessa.

Pirkanmaalla on voimassa yleinen maskisuositus, ja maskinkäyttöä suositellaan jälleen myös kaikille peruskoulun kuudesluokkalaisille sekä heitä vanhemmille. Työpaikoille puolestaan suositellaan mahdollisuuksien mukaan hybridityötä, ja työpaikalla ollessa suositellaan maskin käyttämistä.

Myös Etelä-Karjalassa suositellaan koronatilanteen huononnuttua maskinkäyttöä kouluissa. Maskisuositus koskee 12 vuotta täyttäneitä, myös täyden koronarokotesarjan saaneita. Lisäksi maskinkäyttöä suositellaan koulujen ja varhaiskasvatuksen työntekijöille.

Arttu Mäkelä

STT

Kuvat: