Veikkaus: 100 000 ihmisen pelaaminen pelikoneilla on leikkaantunut pakollisiin tappiorajoihin syys-lokakuussa

Syyskuun alussa voimaan tulleet pakolliset tappiorajat Veikkauksen fyysisissä peliautomaateissa ovat leikanneet noin 100 000 ihmisen pelaamista syys-lokakuussa, kertoo Veikkaus.

– Pelaajien on pakko asettaa itselleen päivä- ja kuukausikohtainen tappioraja. Niihin törmättiin syys-lokakuussa 60 prosenttia enemmän kuin aikaisemmin tänä vuonna kuukausittain. Yli 80 prosenttia törmäämisistä tapahtuu alle 200 euron itse asetettuun tappiorajaan, kertoo data- ja analytiikkajohtaja Lauri Halkola tiedotteessa.

Enimmäistappiorajana on vuorokaudessa 500 euroa ja kuukaudessa 2 000 euroa. Rajan voi myös asettaa itselleen matalammaksi.

Veikkauksen verkkopeleissä vastaavia tappiorajoja on ollut jo aiemmin. Tammikuussa Veikkauksen hajasijoitettuja fyysisiä pelikoneita ei ole voinut pelata ilman tunnistautumista. Pelisaleihin tunnistautumispakko tuli voimaan heinäkuussa.

Veikkauksen mukaan yhä useampi asiakas tunnistautuu pelatessaan. Tunnistautumisaste on noussut vuoden 2021 aikana merkittävästi ja on tällä hetkellä noin 80 prosenttia. Vuoden 2023 loppuun mennessä kaikki yhtiön pelit edellyttävät pakollista tunnistautumista.

Tunnistautumisen myötä asiakkailla on käytössään useita pelaamisen hallinnan välineitä, joiden on tarkoitus ennaltaehkäistä mahdollisten peliongelmien syntymistä.

Peliautomaateilla pelaaminen on vähentynyt

Vuonna 2019 peliautomaattien tuottama osuus Veikkauksen kokonaiskatteesta oli noin 40 prosenttia ja euroina 683 miljoonaa. Viime vuonna vastaavat luvut olivat noin 24 prosenttia ja 300 miljoonaa. Ensi vuodesta Veikkaus arvioi, että peliautomaattien osuus kokonaiskatteesta on alle 20 prosenttia, joka tarkoittaa euroiksi muutettuna noin 200-220 miljoonaa euroa.

– Kuukausittain automaatteja pelaavien asiakkaiden määrä on pudonnut. Heitä on tällä hetkellä noin 250 000, kun vielä muutama vuosi sitten arvioitiin kyselytutkimuksen perusteella pelaajia olevan yli 300 000, sanoo Veikkauksen vastuullisuusjohtaja Susanna Saikkonen tiedotteessa.

Saikkosen mukaan peliautomaattien määrän merkittävä lasku on yksi asiaan vaikuttava seikka. Niitä oli vuonna 2019 noin 18 500, kun tällä hetkellä luku on alle 10 000.

– Muita automaattipelaamisen vähentymiseen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa pakollinen tunnistautuminen ja tappiorajat, Saikkonen sanoo.

Veikkaus: Ongelmaksi koetun pelaamisen osuus mittaushistorian alhaisin

Veikkauksen Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan vain 0,8 prosenttia aikuisväestöstä kokee pelaamisensa ongelmallisena. Raha-automaattipelaamisen ongelmallisuutta on seurattu samanlaisella kyselytutkimuksella vuodesta 1995 alkaen. Ongelmalliseksi koetun pelaamisen osuus on tällä hetkellä mittaushistorian alhaisin, Veikkauksesta kerrotaan.

Pelaajista miehiä on 76 prosenttia ja naisia 24 prosenttia. Datan perusteella tyypillisin automaattipelaaja on alle 45-vuotias mies, joka pelaa noin 4,5 eurolla viikossa.

– Pakollisten tappiorajojen jälkeen miesten ja naisten sekä kaikkien ikäryhmien pelaaminen on laskenut merkittävästi ja pelaamisen erot ovat tasoittuneet. Pelaamisen väheneminen on ollut jyrkintä eniten pelaavissa ja iäkkäimmissä ikäryhmissä, Halkola selvittää.

Markus Heikkilä

STT

