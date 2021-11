Verotietojensa luovuttamista vastustaneiden joukossa niin johtajia kuin julkkiksia

Verotietojensa luovuttamista vastustaneiden listalta löytyy tänä vuonna niin varakkaiden sukujen, suuromistajien ja -sijoittajien kuin yritysjohtajien ja julkisuuden henkilöiden nimiä.

Tällä tietoa varakkaimpien verotietoluovutusta vastustaneiden joukossa ovat muun muassa makeisyhtiö Fazerin omistajasukuun kuuluvat Jan Fazer ja Majlen Fazer, kiinteistöautomaatioyhtiö Oumanin perustaja ja entinen omistaja Eino Hintsala,mediakonserni Sanoman merkittävä omistaja ja hallituksen jäsen Lars Langenskiöld ja metsäyhtiö UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

Jan Fazerille kertyi viime vuonna verotettua ansio- ja pääomatuloa yhteensä noin 13,7 miljoonaa euroa ja Majlen Fazerille 6,5 miljoonaa euroa.

Hintsala tienasi verotettua ansio- ja pääomatuloa yhteensä noin 10,5 miljoonaa euroa, Langenskiöld 10,2 miljoonaa euroa ja Pesonen 5,3 miljoonaa euroa.

Myös mediakonserni Sanoman hallituksessa istuva Rafaela Seppälä vastusti verotietojensa luovuttamista. Seppälä oli viime vuonna tällä tietoa Suomen suurituloisin nainen. Hän tienasi verotettua ansio- ja pääomatuloa yhteensä noin 7,1 miljoonaa euroa.

Kulttuurivaikuttajista verotietojensa luovutusta vastusti muun muassa muusikko Paula Vesala. Hän ansaitsi viime vuonna noin 246 000 euroa ansio- ja pääomatuloja.

Henkilökohtainen tilanne perusteena vastustamiselle

Verotietojensa sähköistä luovuttamista on voinut vastustaa ”henkilökohtaisen erityisen tilanteen” perusteella. Tänä vuonna luovuttamista vastusti yli 2 000 henkilöä. Heidänkin verotustietonsa ovat silti yhä julkisia.

Media voitti hallinto-oikeudessa taiston verottajan diaaritiedoista, joten verottaja joutui tänä vuonna toimittamaan medialle nimilistan niistä, jotka ovat vastustaneet tietojensa antamista.

Listalta ei kuitenkaan käy ilmi heidän verotietojaan vaan tiedot on etsittävä nimi nimeltä verotoimistosta. Koska nimiä on paljon, osa tulokärjestä jäänee tänäkin vuonna pimentoon. Listaukset Suomen suurituloisimmista ovat siis puutteellisia.

Verotiedot eivät kerro aukottomasti tuloista

Verotiedot eivät muutoinkaan kerro kaikkea suomalaisten tulotasosta. Palkkatuloja verotiedot kuvaavat varsin kattavasti, mutta pääomatuloja vain osin. Esimerkiksi pörssiyhtiöiden osingoista saaduista tuloista osa on verovapaata, jolloin ne eivät näy verottajan tiedoissa.

Verohallinnon tiedoissa ei myöskään näy tuloja, jotka verotetaan ulkomailla.

Sanoma on STT:n suurin omistaja.

STT

