Vihreiden entinen kansanedustaja Jyrki Kasvi on kuollut

Vihreät kertoo, että puolueen entinen kansanedustaja Jyrki Kasvi on kuollut 57-vuotiaana. Hän menehtyi pitkään sairastamaansa syöpään myöhään eilen illalla.

Espoolainen Kasvi toimi vihreiden kansanedustajana kolmena kautena 2003-2011 ja 2015-2019. Vihreiden mukaan häntä on laajalti pidetty pioneerina suomalaisessa tietoyhteiskuntapolitiikassa.

– Esitän kaikkien vihreiden puolesta osanottomme Jyrki Kasvin omaisille ja läheisille. Jyrkin panos suomalaiselle tietoturva- ja digipolitiikalle on ollut korvaamaton, sanoo vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo tiedotteessa.

Kasvi sairasti vuodesta 2003 virtsarakon syöpää, joka uusiutui ja levisi useasti. Kuluvan vuoden tammikuussa Kasvi sai lääkäriltään tiedon, ettei hoito tehoa ja hänet tullaan siirtämään saattohoitoon. Hän sai kuitenkin vielä yhden hoitojakson, jonka ansiosta hän selviytyi kesän yli.

Kasvin läheiset toivovat yksityisyyttä ja rauhaa surunsa keskellä.

STT

