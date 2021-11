Pakkasta luvassa lähes koko Suomeen tulevalla viikolla

Sunnuntaina ilma viilenee, sää selkenee ja lunta saattaa ilmaantua pienissä määrin jopa Etelä-Suomeen, Ilmatieteen laitoksesta kerrotaan.

Pohjois-Itämeren länsiosasta Perämeren pohjoisosaan on annettu tuulivaroitus merelle. Sunnuntain vastaisena aamuyönä voi olla luvassa lumikuuroja Pohjanmaan rannikkoseudulla.

– Tilanne on altis yllätyksille. Kun Pohjanlahdella meren päällä on kylmää ilmamassaa, saattaa sopivalla tuulensuunnalla tulla aika paljonkin lunta, päivystävä meteorologi Heikki Sinisalo sanoo STT:lle.

Koko Pohjanmaan alueelle on annettu ajokelivaroitus sunnuntain osalta. Maanantaina ajokelivaroitus on annettu luoteeseen, tiistaina varoitus koskee kaikkia alueita Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun korkeuksilta Uuteenmaahan asti.

Lapissa hieman tavallista kylmempää vuodenaikaan nähden

Maanantaista alkaen ilma viilenee ja koko maa painuu pakkasen puolelle mahdollisesti etelärannikkoa lukuun ottamatta. Lapissa lämpötila voi laskea jopa pariinkymmeneen pakkasasteeseen.

Lämpötila on tavanomainen vuodenaikaan nähden. Ainoastaan Lapissa pakkanen saattaa olla hieman tavallista purevampi.

Meteorologin mukaan kolme matalapainekeskusta lähestyy Suomea alkuviikosta alkaen ja kaikissa niissä näkyy mahdollisia lumikertymiä. Varmuudella ei voi sanoa missä kaikkialla tulee satamaan lunta, sillä paljon riippuu siitä, mihin matalapainekeskukset liikkuvat.

– Torstai näyttää tällä hetkellä ennusteissa kaikkein lumisateisimmalta. Useita senttejä lunta saattaa hyvinkin tulla ihan eteläistä Suomea myöten useampana päivänä, Sinisalo sanoo.

Enemmän lunta näyttäisi kuitenkin olevan luvassa Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan.

Vaikka alkuviikosta pakastaa moni paikoin, meteorologi muistuttaa, että lämpötila todennäköisesti tulee sahaamaan nollan molemmin puolin. Kaikki taivaalta satava lumi tai räntä ei ole jäämässä maahan.

Jessica Suni

STT

