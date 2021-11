Viikonloppuna pakkasta ja paikoin selkeää, revontulien todennäköisyys hieman koholla

Suomeen on luvattu lauantaina ja sunnuntaina pakkasta, kertoo Ilmatieteen laitos. Lauantaina pakkasta on maan etelä- ja keskiosissa 5-10 ja pohjoisessa 10-20 astetta.

Lauantaina etenkin Lounais-Suomeen on luvattu selkeää.

Revontulien todennäköisyys on hieman koholla myös Suomen etelä- ja keskiosissa. Auringosta keskiviikkoiltana lähtenyt massapurkaus voi hipaista maata viikonloppuna ja aiheuttaa pientä magneettista aktiivisuutta lauantaina ja sunnuntaina. Lapissa revontulet ovat yleisiä rauhallisenkin avaruussään aikana.

Alkuviikon pyryt tekevät kelistä paikoin vaarallisen

Maanantaina Suomen ylle saapuu etelästä matalapaineen alue, joka tuo mukanaan sankkoja lumisateita maan etelä- ja keskiosiin. Ajokelin ennustetaan olevan maanantaina mahdollisesti vaarallinen Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan muodostamalla vyöhykkeellä ja sen eteläpuolella.

Tiistaina huonon liikennesään ennustetaan olevan huono myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Itä-Suomessa ajokelin ennustetaan olevan tiistaina paikoin vaarallinen.

Emmi Tilvis

STT

