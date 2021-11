Viileänä isänpäivänä aurinko pilkistää, mutta ensi viikolla palataan harmauteen

Isänpäivän sää on koko maassa viileä, mutta aurinko näyttäytyy ennen harmaata alkuviikkoa, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan.

Maan etelä- ja keskiosassa lämpötilat ovat sunnuntaina nollan ja kolmen lämpöasteen välillä. Lapissa on pakkasta yhdestä kymmeneen astetta. Pohjoisessa ja idässä on puuskaista pohjoistuulta, joka korostaa kylmyyttä.

– Koko maa ei ole miinuksen puolella, mutta kokonaisuutena sunnuntai tulee olemaan melkeinpä vilpoisin päivä tällä viikolla, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Juha Jantunen toteaa.

Sunnuntaiaamu on pilvinen, mutta pilvipeite rakoilee iltapäivään mennessä. Suuressa osassa maata on selkeää tai puolipilvistä.

– Aurinkokin todennäköisesti näyttäytyy iltapäivän aikana, Jantunen sanoo.

Ensi viikko on lauha ja harmaa

Maanantaina Suomeen alkaa virrata lauhempaa ilmaa, ja maan lounaisosissa lämpötila voi nousta viiteen lämpöasteeseen. Myös Lapin pakkaset heikkenevät, ja lämpötilat vaihtelevat nollasta pikkupakkaseen. Lapin yli menee sadealue, joka tulee enimmäkseen lumena ja räntänä.

– Ensi viikolla ei välttämättä aurinkoa kovin monena päivänä näy, jos näkyy yhtenäkään. Sunnuntain jälkeen on tiedossa paluu harmauteen, Jantunen summaa.

Maria Muilu

STT

Kuvat: