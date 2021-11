Vilppaan kuuden vuoden nousukausi on ohi

Vilpas on edellisen kerran kyntänyt näin syvällä kuusi vuotta sitten.

Syksyllä 2015 päävalmentaja Mikko Tupamäen viimeisellä kaudella Vilpas voitti yhdeksästä ensimmäisestä ottelustaan kolme. Yhdeksännessä ottelussa Vilpas jäi Loimaalla Bisonsin vieraana 52 pisteeseen. Tuon ottelun jälkeen Tanskan liigan korikuningas Darryl Partin sai lähteä ja tilalle tuli monitoimimies Monyea Pratt.

Prattin ensimmäisessä ottelussa päivälleen kuusi vuotta sitten Vilpas nousi Karhubasketia vastaan viimeisen kolmen minuutin aikana 12 pisteen takaa voittoon. Tuossa ottelussa myös Vilppaan kannattajaryhmä Ultras teki debyyttinsä.

Tuon Karhu-ottelun jälkeen mikään ei ole Vilppaassa ollut ennallaan. Yleisö löysi Salohalliin, rahaa virtasi sisään, joukkuetta vahvistettiin ja koko seura lähti rakettimaiseen nousuun: neljä peräkkäistä runkosarjan voittoa, kaksi finaalipaikkaa ja lopulta kaiken kruunuksi viime kevään Suomen mestaruus.

Pitkään jahdatusta mestaruudesta on kulunut vain reilut puoli vuotta ja Sami Toiviaisen Vilppaan köli raapii pohjaa. Kuuden päivän sisällä Vilpas pelasi kolme kuritonta ja sekavaa ottelua, joista viimeisenä nöyryyttävä 40 minuutin syväkyykky Pyynikillä.

Hallitseva mestari on nyt sekä Korisliigan suurin alisuorittaja että pahin kriisijoukkue.

Tässä vaiheessa kautta on helppoa sanoa, että joukkueen rakentaminen on epäonnistunut.

Aatu Kivimäen ja Teemu Rannikon tilalle tulleista takamiehistä polvivammasta toipuva Roope Ahonen on ollut arka ja haalea varjo itsestään, eikä Trey Niemestä ole mestaruutta tavoittelevan liigajoukkueen rotaatioon.

Ykköspelintekijäksi hankittu Portugalin korikuningas Marcus LoVett on kokemassa Partinin kohtalon. Joskus nopea ja näppärä, mutta useimmin ailahteleva ja kuriton LoVett ei pärjää Korisliigan kaltaisessa hyvin organisoidussa ja tarkkaan scoutatussa liigassa, jossa hänen vahvuutensa otetaan tylysti pois.

Laituri Brian Fobbs on fyysisesti vähintäänkin pätevä, mutta pelikäsitys ja viimeistelytaito ovat pahasti puutteellisia.

Vilpas otti ymmärrettävän riskin tehdessään jatkosopimuksen finaalien MVP:n Jeremiah Woodin kanssa. Nyt tuo riski on konkretisoitunut rumasti, kun Wood on ollut jo kolmatta viikkoa sivussa, eikä hän välttämättä palaa parketille ennen ensimmästä adventtia.

Ja kun Wood on ollut sivussa, kovakätinen kakkossentteri Bryan Griffin on joutunut pelaamaan aivan liian suuria minuutteja, ja hyvin kauden aloittanut Juho Nenonen on joutunut siirtymään lähemmäs koria, mikä taas on sekoittanut hänen pelaamisensa täysin. Samalla se pienikin balanssi viisikoiden välillä on muuttunut jatkuvaksi kaaokseksi.

Fantastisesti koko korona-ajan pelannut kapteeni Mikko Koivisto ei ole johtanut joukkojaan edestä. Koiviston heittomäärät ovat pudonneet ja pistekeskiarvo vajonnut alle kymmeneen (8,8).

Perttu Blomgrenin odotettiin astuvan Kivimäen saappaisiin, mutta yliyrittävän Blomgrenin pelinjohto- ja korintekotaidot ovat edelleen vajaat isompaan rooliin. Myös Blomgrenin suurin vahvuus, koko kentän puolustaminen, on laskenut keskiarvopelaajan tasolle.

Katastrofaalisen Tampereen matkan kruunuksi ikitaistelija Riku Laine väänsi polvensa pahan näköisesti ja hänen kautensa saattaa pahimmassa tapauksessa olla ohi. Samalla Vilppaaseen jää valtava tahtovaje.

Sormista syyttävin ei kuitenkaan sojota kohti pelaajia vaan Toiviaista, jonka johdolla Vilpas pelaa liigan kolmanneksi parhaalla (ja kalleimmalla) pelaajamateriaalilla sijoista 4.–9. Nyt Toiviaisen on apuvalmentajakatraansa kanssa rakennettava joukkueen roolitus ja pelitapa uudelleen, tehdä siihen sopivat 1–2 pelaajavaihtoa ja rukoilla, että Wood palaisi mahdollisimman pian.

Totuus sattuu vain kerran, mutta valhe ikuisesti: mestaruuden ja viime kevään ihmeen uusimista ei kannata edes ajatella, yleisöään menettäneen Vilppaan ”mestaruus” on nyt paikka ylemmässä jatkosarjassa.