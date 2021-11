Virolaishävittäjän epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Utön eteläpuolella

Virolaisen harjoitushävittäjän epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Suomenlahdella maanantaina iltapäivällä, kertoi puolustusministeriö.

Epäilty alueloukkaus tapahtui Utön eteläpuolella ja kesti noin kaksi minuuttia. Loukkauksen syvyys oli suurimmillaan alle viisi kilometriä, kertoo puolustusministeriön viestintäjohtaja Niina Hyrsky. Paraisiin kuuluva Utö on Suomen eteläisin asuttu saari.

Alueloukkauksesta epäilty hävittäjä on konetyypiltään L-39 Albatros.

Ulkoministeriö kertoo Twitterissä, että se ollut yhteydessä Viron Helsingin-suurlähetystöön ja pyytänyt asiasta selvitystä. Rajavartiolaitos on aloittanut tapauksesta esitutkinnan.

Kyseessä olisi tämän vuoden neljäs alueloukkaus Suomessa, ja kolmas ilmatilaloukkaus. Viimeksi syyskuussa ranskalainen valtionilma-alus loukkasi Suomen ilmatilaa Suomenlahdella. Vuoden kahdesta aiemmasta alueloukkauksesta vastasi Ruotsi.

https://twitter.com/Ulkoministerio

STT

Kuvat: