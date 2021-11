Viulunsoittoa katolla?

EEVA PETTERSSON. Korona teki valtavan loven matkailuun maailmanlaajuisesti, mutta kotimaanmatkailu ja lähimatkailu ovat nostaneet päätään.

Syyt eivät pelkästään ole koronassa. Lähi- ja kotimaanmatkailun suosioon vaikuttavat myös ekologisuuden suosiminen, selviää Suomen Matkailuorganisaatioiden yhdistys Suoma ry:n teettämästä kyselystä.

Vastausten perusteella suomalaiset eivät enää odota lomamatkoiltaan pelkkiä nähtävyyksiä, vaan elämyksiä ja rentoa mielentilaa.

Korona on kurittanut suurella kädellä kulttuurialan toimijoita. Opetus- ja kulttuuriministeriö on kesäkuussa asettanut työryhmän laatimaan ehdotuksia taide- ja kulttuurialan elpymiseksi ja vahvistamiseksi. Tarkoituksena on muun muassa vauhdittaa alan jälleenrakennusta ja saada sen osaaminen ja merkittävä potentiaali käyttöön laajasti yhteiskunnassa.

Korona-aika on opettanut meitä paljon, ja toivon mukaan olemme ottaneet siitä opiksi. On osattava luoda uusia toimintamalleja ja tapoja nykyhetkeen ja tulevaisuuteen.

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen (kesk.) mukaan kulttuuriala tarvitsee lisää yrittäjyyttä ja vientiä. Jokaisella kunnalla on aineksia matkailun edistämiseksi. Myös Salon seudulla.

Tulihan se todistettua jo halloweenin alla, kun kurpitsat villitsivät matkailijat kauempaakin. Rannikon puutarhan kurpitsapuisto Halikossa veti järjestäjän arvion mukaan kävijöitä jopa 200 000.

Kansainvälisellä Airbnb-alustalla kuka tahansa voi tarjota matkailijoille jotakin paikallista ja aitoa. Majoituspalveluiden rinnalle ovat nousseet myös elämykset. Digitalisaation myötä palveluita on mahdollista tuottaa ympäri maailman.

Vain pandemia on rajana, eikä oikein aina sekään. Mikään ei estä tälläkään hetkellä varaamasta verkkoelämystä kyseiseltä alustalta. Tarjolla olisi ainakin opastettu kierros Austinin kujilla tai pastan valmistusta italialaisittain.

Matkailun ja kulttuuripalveluiden yhdistäminen synnyttää uudenlaista liiketoimintaa ja työpaikkoja. Visit Finlandin mukaan toimivimmat kulttuurimatkailupalvelut syntyvät yhteistyössä koko paikallisen luovan talouden verkostossa.

Houkuttaisiko viulukonsertti maaseutuhenkisesti viljasiilon katolla, opastettu kierros taiteilijan työhuoneeseen oma taulu taiteillen tai lähiruuasta ja livemusiikista nauttiminen keskellä varsinaissuomalaista metsää? Ulkomaalaisille nämä olisivat toteutuessaan ikimuistoisia ja varmasti myös kotimaan matkailijoita kiinnostavia.

Salon ja Someron internet-sivuilta löytyy tietoja seudun elämyspalveluista. Kenties palvelut antavat uutta näkökulmaa myös jo seudulla asuville.

Lähimatkailulla voimme tukea alueen luovan alan toimijoita ja kokea kotiseutumme uusin silmin. Salon junaratayhteys on vastaus kauempaa tuleville, ekologista matkailua suosiville.

Odotan innolla, mihin matkailu alueellamme kehittyy. Uskon seudun potentiaaliin. Sen eteen on jo tehty paljon, mutta toivon sitä kehitettävän enemmänkin huomioiden seudun monipuolinen taide- ja kulttuuriosaaminen.

Kirjoittaja on salolainen kulttuurituottaja ja toimittaja.