EU kieltämässä lennot eteläisestä Afrikasta virusmuunnoksen takia

EU aikoo ehdottaa lentojen kieltämistä eteläisestä Afrikasta uuden koronavirusmuunnoksen takia, kertoo komission puheenjohtaja Ursula Von der Leyen.

Virusmuunnoksen nostaman huolen takia komissio ehdottaa ”hätäjarrun aktivoimista tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa”, Von der Leyen tviittasi.

Saksa ja Italia ilmoittivat perjantaina Britannian lailla rajoittavansa lentoja Etelä-Afrikasta estääkseen virusmuunnoksen leviämistä.

Saksassa matkustusrajoitukset tulevat voimaan perjantaina illalla koskien Etelä-Afrikkaa ja ”luultavasti sen naapurimaita”. Maahantulo kyseisistä maista sallitaan ainoastaan Saksan kansalaisille, jotka joutuvat rokotettuinakin 14 päivän karanteeniin.

– Viimeinen asia, mitä tässä nyt tarvitsemme, on uusi virusmuunnos, joka aiheuttaa vielä enemmän ongelmia, maan terveysministeri Jens Spahn kommentoi.

Aiemmin ainakin Israel on muunnoksen takia keskeyttänyt matkustamisen eteläisestä Afrikasta Israeliin. Israelin terveysministeriö kertoi perjantaina, että maassa on vahvistunut yksi uutta koronavirusmuunnosta oleva koronatartunta.

Uuden virusmuunnoksen on pelätty olevan deltavirustakin tarttuvampi.

