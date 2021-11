VSSHP: Koronapandemian ennakointi entistä vaikeampaa – sairaanhoitopiirin koronakoordinaatioryhmä puoltaa terveydenhuollon henkilöstön rokotuspakkoa

Vaikka koronatilanne on mennyt ainakin näennäisesti parempaan suuntaan, Varsinais-Suomen sairaalakuormitus on edelleen huolestuttavalla tasolla. Kannanotto ilmenee Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) tiedotteesta.

Tällä hetkellä Turun yliopistollisessa keskussairaalassa on yhteensä 18 koronapotilasta, joista alle viisi tarvitsee tehohoitoa. Maakunnan epidemiatilanne on kuitenkin ilmaantuvuuden osalta samalla tasolla kuin viime viikolla: 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on 110 sataatuhatta asukasta kohden.

– Vaikka ilmaantuvuusluku ja tapausmäärät eivät näytä huonontuneen, sairaalahoidon tarve on kasvanut ja meidän täytyy kaikin tavoin yrittää välttää taudin leviämistä yhteiskunnassa ja siten ihmisten joutumista sairaalaan, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä toteaa tiedotteessa.

Jos tehohoitoa vaativien koronapotilaiden määrä teho-osastolla kasvaa, Tyksissä joudutaan rajoittamaan esimerkiksi sydän-, syöpä- ja neurokirurgisten potilaiden leikkauksia. Näille potilaille täytyy varata tilaa leikkausten jälkeen teho-osastolla, minkä lisäksi tarvitaan tilaa äkillisesti sairastuneille ja tapaturmapotilaille.

”Korona jää todennäköisesti pyörimään yhteiskuntaamme moneksi vuodeksi, eikä sairaalakuormitus vähene, jos rokottamattomien määrä pysyy nykyisellä tasolla.”

Yli 12-vuotiaiden varsinaissuomalaisten koronarokotuskattavuus on ensimmäisen annoksen osalta 87 prosenttia ja toisen annoksen osalta 79,8 prosenttia.

Maakunnassa on kuitenkin vielä noin 48 000 rokottamatonta yli 12-vuotiasta.

– Kovasti toivon, että he vielä ottaisivat rokotteen. Korona jää todennäköisesti pyörimään yhteiskuntaamme moneksi vuodeksi, eikä sairaalakuormitus vähene, jos rokottamattomien määrä pysyy nykyisellä tasolla. Samalla haluaisin myös kiittää niitä noin 378 000 varsinaissuomalaista, jotka ovat rokotteen jo ottaneet, Pietilä sanoo.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä esitti kokouksessaan tiistaina, että koronavirustauti lisätään tartuntatautilain 48:een pykälään. Tämän mukaan työntekijällä ja työharjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla, joka työskentelee sosiaalihuollon tai terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa, olisi oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja koronaviruksen aiheuttamaa tautia vastaan. Säädös koskisi sellaisia työntekijöitä tai opiskelijoita, jotka hoitavat lääketieteellisesti arvioituna tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiita asiakkaita tai potilaita.

VSSHP: Kasvomaskien käyttöä syytä jatkaa

VSSHP linjaa, että suunenäsuojuksen käyttö on yhä erittäin tärkeää julkisessa liikenteessä sekä sisätiloissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan.

– Myös rokotettujen tulee käyttää näissä tilanteissa maskia. Se on edelleen helppo tapa estää infektioita, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala toteaa tiedotteessa.

Maskia suositellaan edelleen oppilaitoksissa peruskoulun 6. luokasta lähtien. Kunta- tai oppilaitoskohtaisesti voidaan myös soveltaa tästä eriävää ikärajaa, mikäli epidemiatilanne sitä puoltaa.

Sairaanhoitopiiri muistuttaa, että hengitystieinfektio-oireisena ei pidä mennä ihmisten pariin, edes rokotettuna.

– Henkilön, jolla on koronavirusinfektioon viittaavia oireita, ei pidä mennä vierailemaan mihinkään sosiaali- tai terveydenhuollon laitokseen, vaikka hän olisikin saanut jo kaksi tai kolme koronavirusrokoteannosta. Täytyy muistaa, että muutkin hengitystieinfektiot voivat olla perussairaille vaarallisia, Rintala sanoo.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä suhtautuu myönteisesti koronapassin käyttöön lain tällä hetkellä sallimissa tilanteissa. Ryhmä puoltaa koronapassin käytön laajentamista erityisesti vapaaehtoisuuden pohjalta.