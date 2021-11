Vuoden loppuun mennessä Jemenin sisällissodassa on kuollut arviolta 377 000 ihmistä

Lähi-idässä sijaitsevan Jemenin sisällissodassa on vuoden loppuun mennessä kuollut arviolta 377 000 ihmistä. Kuolemat liittyvät joko seitsemän vuotta kestäneen sodan suoriin tai epäsuoriin vaikutuksiin.

YK:n kehitysohjelman UNDP:n julkaisemassa raportissa sanotaan, että lähes 60 prosenttia kuolemista liittyy sodan epäsuoriin vaikutuksiin kuten puhtaan veden puutteeseen, nälkään ja sairauksiin.

YK:n mukaan suurin osa epäsuorista syistä kuolleista on pieniä lapsia, jotka ovat erityisen alttiita aliravitsemukselle.

Tänä vuonna konfliktin takia joka yhdeksäs minuutti kuolee alle viisivuotias jemeniläislapsi, raportissa sanotaan.

Jemenin sisällissota kuvataan maailman pahimmaksi humanitaariseksi katastrofiksi.

Jemen on yksi maailman köyhimmistä maista, ja sota on vienyt sen kehitystä kaksi vuosikymmentä taaksepäin

UNDP varoittaa, että 1,3 miljoonaa ihmistä voi vuoteen 2030 mennessä kuolla sodan seurauksena.

Kehitysohjelman mukaan yhä suurempi osa kuolemista tulee olemaan seurausta vaikutuksista toimeentuloon ja elintarvikkeiden hintoihin sekä peruspalvelujen kuten terveyden ja koulutuksen heikkenemiseen.

Saudi-Arabian johtama liittouma on tukenut vuodesta 2015 alkaen Jemenin hallituksen joukkoja, jotka taistelevat huthikapinallisia vastaan. Iran taas on tukenut huthikapinallisia.

STT

Kuvat: