Vuokravaimo, varsinainen farssi! – Salon Teatterissa esitetään yleisön toiveesta farssikomedia

Väärinkäsityksiä, yhteensattumia, nokkelaa huumoria ja nopeita juonenkäänteitä. Salon Teatteri vastaa yleisön toiveisiin tuomalla 60-vuotisjuhlavuotensa päätteeksi lavalle vuosien tauon jälkeen farssin. Vuokravaimo on Olli Tolan vuonna 2015 käsikirjoittama kotimainen näytelmä. Salon Teatterissa se saa ensi-iltansa tämän viikon lauantaina.

– Asiakkailtamme on tullut toive, että saisimme ohjelmistoon pitkän tauon jälkeen farssia. Koska haluamme vastata toiveisiin, päädyimme tähän hersyvän hauskaan farssikomediaan, toteaa Salon Teatterin toiminnanjohtaja Mia Kuisma.

Näytelmän ohjauksesta vastaa Salon Teatteriin paluun tehnyt Karolina Blom.

– Karolina ehdotti näytelmää Salon teatterille ja käsikirjoituksen luettuamme olimme myytyjä, jatkaa Kuisma.

Viimeksi Blom on nähty Salon Teatterissa Peppi Pitkätossuna vuonna 1999. Nyt on vuorossa Blomin ensimmäinen kerta ohjaajan roolissa.

– Haastavinta on ollut pysyä poissa lavalta, nauraa komediaa rakastava Blom.

– Olen jo pitkään pohtinut mielessäni ajatusta ohjaajaksi ryhtymisestä. Hyppy näyttämön lavalta ohjaajan saappaisiin on ollut suuri, mutta loistavan työryhmän kanssa saappaat on tullut täytettyä.

Vuokravaimo-näytelmässä pieni suomalainen pelifirma on saamassa amerikkalaisen rahoittajan. Konkurssiuhka vaihtuu voittajan visioihin, mutta ehtona on, että pelifirman omistajalla pitää olla perinteiset perhearvot. Mistä löydetään uskottava vaimo pelifirman toimitusjohtajalle, eronneelle hulivilipoikamiehelle?

Kiire on kova ja pelissä koko firman tulevaisuus. Mikään ei mene suunnitelmien mukaan, ja päähenkilöt joutuvat ahdingosta toiseen kiihtyvällä vauhdilla.

Näytelmän roolihahmot riisutaan näytelmän aikana tasapuolisesti omista periaatteistaan. Riisumista on luvassa myös vaatteiden osalta, sillä roolinvaihtoja on nähtävillä useampaankin otteeseen.

Puku-, kampaus- ja maskeeraussuunnittelusta vastaava Taija Jokilehto on saanut käyttää mielikuvitustaan ja suunnitella puvut huolella nopeasti vaihdettaviksi. Vuokravaimoa esittävä Emmy Welin on peräti kolmen roolihahmon takana, ja niitä varten häneltä löytyy jopa kymmenkunta eri vaatekertaa kenkineen.

Welin nähtiin vastikään Salon Teatterin lavalla Seili-musikaalissa. Yhtä monta roolia on myös Kimmo Lehdolla, joka näyttelee yhden niistä pelifirman konsulttina.

– Kesken näytelmän eri rooliin hyppääminen on todella fyysinen suoritus, tietävät Welin ja Lehto.

Näytelmässä on tasaisesti viisi pääroolia. Konkurssin partaalla olevaa pelifirman toimitusjohtajaa, Aku Lommia, näyttelee Salon Teatterin lavalla ensimmäistä kertaa esiintyvä, Perniöstä kotoisin oleva Otso Lapila. Hänen ex-puolisoaan, koruista ja rahasta pitävää Outia, näyttelee Hannele Saari.

Mikko Polojärvi tekee roolisuorituksensa jo parinkymmenen vuoden kokemuksella harrastajateatterista. Hänet nähdään lavalla amerikansuomalaisena rahoittajana, vanhoillisena liikemiehenä, jonka toivotaan laittavan nimen paperiin.

Vuokravaimon takana on parinkymmenen hengen työryhmä. Blomin mukaan komiikan tekeminen ja ohjaaminen on erittäin haasteellista. Se vaatii myös näyttelijöiltä valtavan harjoitusmäärän.

– Ohjaajana olen saanut kokea hetkiä onnesta epätoivoon ja kaikkea siltä väliltä. Kaikesta voi tehdä komiikkaa, mutta kysymys on näkökulmasta ja siitä, miten sen tekee. Joistakin näytelmistä aika vain ajaa ohi, mutta Vuokravaimo on ajan henkeen sopiva. Korona-aika on ollut kaikille raskasta aikaa.

– Tämän esityksen on tarkoitus tuoda yleisölle iloa, kepeyttä ja naurua, kertoo Blom.

Koko työryhmä on yhdessä käynyt keskusteluja siitä, mikä näytelmän viesti tähän päivään oikeastaan on. Ajan ilmiöitä ja sukupuolirooleja pyöritetään näytelmässä hauskalla ja yllättävällä tavalla.

– Ehkä näytelmän sanoman voi kiteyttää niin, että kaikki voivat olla kaikkea. Farssikomedialle ominaisesti luvassa on onnellinen loppu, paljastaa Blom.

Vuokravaimoa esitetään Salon Teatterissa 12. helmikuuta 2022 asti.