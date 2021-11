WHO pelkää koronaviruskuolemien määrän kasvavan sadoillatuhansilla kevääseen mennessä

Maailman terveysjärjestö WHO pelkää koronavirukseen liittyvien kuolemien määrän kasvavan Euroopassa 700 000:lla ensi maaliskuuhun mennessä, jos nykyinen trendi jatkuu. Tämä tarkoittaisi kuolemantapausten määrän nousua nykyisestä 1,5 miljoonasta 2,2 miljoonaan.

WHO odottaa sairaaloiden teho-osastojen olevan joko äärimmäisen tai erittäin kuormittuneita 49 maassa 53:sta tämän päivän ja ensi maaliskuun ensimmäisen päivän välisenä aikana.

WHO:n mukaan koronavirus on suurin kuolinsyy Euroopassa ja Keski-Aasiassa. Tieto on peräisin Institute for Health Metrics and Evaluation -terveystutkimusinstituutin luvuista.

Järjestö sanoo, että Euroopassa tautitapausten määrän kasvu on seurausta helposti tarttuvasta deltamuunnoksesta, riittämättömästä rokotuskattavuudesta ja rajoitustoimien hölläämisestä. WHO:n datan perusteella koronavirukseen liittyvien kuolemien määrä oli viime viikolla lähes 4 200 per päivä, kun vielä syyskuussa luku oli puolet pienempi.

Lisäksi WHO sanoo, että rokotteiden antama suoja tartuntoja ja vakavaa tautimuotoa vastaan on heikkenemässä.

WHO:n Euroopan johtaja Hans Kluge sanoo järjestön tiedotteessa, että koronavirustilanne Euroopassa ja Keski-Aasiassa on erittäin vakava ja tulossa oleva talvi on haasteellinen. Hän penäsi lähestymistapaa, joka yhdistää rokotukset, etäisyydet, käsihygienian ja kasvomaskien käytön.

WHO:n mukaan yli 160 000 kuolemaa voitaisiin välttää maaliskuun alkuun mennessä, jos kasvomaskin käyttö laajenisi 95-prosenttiseksi.

STT

Kuvat: