Wolt aloittaa torstaina Salossa – mukana 23 ravintolaa ja kauppaa

Ruokaa koteihin toimittava Wolt on aloittanut toimintansa Salossa torstaina. Yritykseltä voi tilata kotiin ravintolaruokaa, kukkia ja tuotteita kioskeista, karkkikaupasta ja eläintarvikeliikkeistä. Palvelussa on mukana yhteensä 23 paikallista yritystä, joista 17 on ravintoloita.

Woltin kuljetusalue kattaa Salon keskustan ja sen lähialueet noin 7–10 kilometrin säteellä. Alue yltää pohjoisessa Kaivolaan ja Märynummelle, idässä Ruotsalaan ja Muurlaan, etelässä Sirkkulaan sekä lännessä Halikon Vässilään.

Päätökseen Saloon laajentamisesta vaikutti yrityksen tiedotteen mukaan muun muassa kaupungin hyvä ravintolavalikoima ja paikallisten toiveet.

– Olemme iloisia, että pääsemme laajentamaan toimintaamme Saloon, sillä paikalliset ovat toivoneet meitä alueelle jo pitkään, Woltin Suomen-maajohtaja Henrik Pankakoski sanoo tiedotteessa.

Wolt tarjoaa kampanjana ilmaiset kuljetukset Salon alueella sunnuntaihin 21.11. asti. Kuluttaja tilaa ruoan sovelluksen tai verkkosivujen kautta. Kuljetuksesta hän maksaa normaalisti kuljetusmaksun, joka on vajaa kaksi euroa kilometriltä.

Wolt tiedotti keskiviikkona, että yhdysvaltalainen ruoan tilauspalvelu DoorDash ostaa yrityksen seitsemällä miljardilla eurolla. Woltin mukaan kaupan arvo olisi suurempi kuin esimerkiksi Nokian matkapuhelinliiketoiminnan myynti Microsoftille tai Sampo-pankin myynti Danske Bankille.

Yhtiö arvioi, että kaupasta maksetaan Suomeen veroja yli 600 miljoonan euron arvosta, kun kaupassa vaihdetut osakkeet päätyvät verotettavaksi.

Kaupan jälkeen Wolt jatkaa toimintaansa nykyisellä nimellään ja yhtiön pääkonttori pysyy Helsingissä. Woltin keskiviikkoisen tiedotteen mukaan pääkonttorista tulee samalla DoorDashin kansainvälisen liiketoiminnan keskus.

Woltilla on Suomessa noin 5 000 ruokalähettiä. He kaikki toimivat yrittäjinä. Aluehallintovirasto kertoi marraskuun alussa, että sen mielestä ruokalähetit ovat työsuhteessa Woltiin, eivätkä voi toimia yrittäjinä. Wolt on jo ilmoittanut valittavansa asiasta hallinto-oikeuteen.

– Aluehallintoviraston kanta ei vaikuta toimintamalliin nyt mitenkään, vaan edessä on pitempi prosessi. Valtaosa ruokaläheteistä haluaa jatkaa yrittäjinä ja Saloon voi hakea normaalisti, Pankakoski kertoi Salon Seudun Sanomille.

Wolt on Suomessa vuonna 2014 perustettu yritys, joka toimii myös ulkomailla, muun muassa Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Yrityksen palveluja on laajennettu muun muassa ruokakauppa- ja kukkakauppakuljetuksiin. Salo on Woltin 31. toimintakaupunki Suomessa.