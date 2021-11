Wolt tulee Saloon, tavoitteena 10–20 asiakasravintolaa ja parikymmentä ruokalähettiä

– Salo on mielenkiintoinen kaupunki ja ravintolatarjonta on hyvä, ravintolaruoan tilaus- ja kuljetuspalvelu Woltin maajohtaja Henrik Pankakoski perustelee, miksi kaupunki kiinnostaa yritystä.

Wolt aloittaa toimintansa Salossa mahdollisesti jo marraskuussa. Etsinnässä on 10–20 ravintolaa, joiden ruoka-annostilauksia ruokalähetit kuljettavat koteihin ja työpaikoille. Ruokalähettejä on haussa parisenkymmentä.

– Olemme saaneet jo yhteydenottoja lähettikumppaneilta ja ravintoloilta. Keskustelut etenevät hyvin, Pankakoski toteaa.

Hän sanoo tilaus- ja kuljetuspalvelun tarjoavan ravintoloille lisämyyntikanavan. Woltin teettämän kyselyn perusteella yli 90 prosenttia tilauksista on ollut lisämyyntiä. Kuljetuksesta ravintola maksaa tietyn prosentin annoksen hinnasta.

Ravintoloiden suhteen ei ole rajoituksia. Lämpölaukuissa voidaan kuljettaa yhtä hyvin pizzoja kuin fine dining -annoksia.

Salo on laaja, eivätkä kuljetukset kata koko aluetta. Kokemus osoittaa kuljetusten keskittyvän kaupunkien keskustojen ympärille 5–8 kilometrin säteelle.

Kuluttaja tilaa ruoan sovelluksen tai verkkosivujen kautta. Kuljetuksesta hän maksaa kuljetusmaksun, joka on vajaa kaksi euroa kilometriltä.

– Ruokalähetti toimii yksityisenä yrittäjänä. Hän saa valita kulkuneuvon ja viikkotyötunnit, jotka hänelle sopivat. Meillä on lähetteinä opiskelijoita, eläkeläisiä ja täysipäiväisesti työskenteleviä, Henrik Pankakoski sanoo.

Woltilla on Suomessa noin 5 000 ruokalähettiä. He kaikki toimivat yrittäjinä. Aluehallintovirasto kertoi maanantaina, että sen mielestä ruokalähetit ovat työsuhteessa Woltiin, eivätkä voi toimia yrittäjinä. Wolt on jo ilmoittanut valittavansa asiasta hallinto-oikeuteen.

– Aluehallintoviraston kanta ei vaikuta toimintamalliin nyt mitenkään, vaan edessä on pitempi prosessi. Valtaosa ruokaläheteistä haluaa jatkaa yrittäjinä ja Saloon voi hakea normaalisti.

Wolt on vuonna 2014 perustettu suomalainen yritys, joka toimii myös ulkomailla, muun muassa Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Yrityksen palveluja on laajennettu muun muassa ruokakauppa- ja kukkakauppakuljetuksiin.