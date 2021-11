Wood tekee muista parempia – Vilpas katkaisi tappioputken kentälle palanneen supersentterinsä johdolla

Neljän ottelun tappioputkeen ajautunut hallitseva Suomen mestari Vilpas päätti runkosarjan ensimmäisen puolikkaan helpottavaan vierasvoittoon.

Vilpas puolusti keskiviikkona Joensuussa Katajan kumoon, ja haki lopulta selvän vierasvoiton pistein 95–74.

– Tosi iso helpotus. Tunne ensimmäisen ja toisen kympin välillä, joka itselläkin oli, että emmekö pysty viemään peliä loppuun. Kyllä sen näki jätkistäkin kopissa, että iso kivi putosi monelta nyt ja päästiin isosti oikeaan suuntaan, Vilpas-luotsi Sami Toiviainen puhalteli taiston tauottua.

Vilpas aloitti ottelun sellaisella asenteella, että Kataja oli avausneljänneksellä täysin ottavana osapuolena.

Heitot upposivat läheltä ja kaukaa kovalla prosentilla, ja puolustuspäässä homma toimi loistavasti. Ailahtelevasti pelannut jenkkipelintekijä Marcus LoVett (20/2/4s) löi alkutahdit vieraiden karkumatkalle yhdessä Brian Fobbsin (11/5/3s) kanssa.

Jos Vilpas osui kolmoskaaren takaa hyvin avauskympillä, niin toisella neljänneksellä myös isäntien kaukoheittopeli aukesi. Sen turvin Kataja nousi vielä mukaan peliin, mutta lopullista kirivaihdetta ei enää tauon jälkeen nähty. Lopullisesti kotijoukkue tippui kyydistä kolmannella neljänneksellä, kun Mikko Koivisto (16/1/4s) nakutti vieraille kahdeksan pistettä putkeen ja käynnisti 12–2-lukemiin päättyneen lyhyen jakson.

– Viime esityksiin verrattuna jäi hyvä, tasapainoinen maku pelaamisesta. Syksy on ollut omasta mielestä itsellä vähän heikompi, ja ihan hyvällä mielellä, että osuu välillä vähän paremmin, neljä kertaa kaaren takaa sukkaa heiluttanut Koivisto totesi.

Myös ottelua paikan päällä seurannut maajoukkueen päävalmentaja Henrik Dettmann oli tyytyväinen näkemäänsä sekä Vilppaan että Susijengi-kaksikon Koivisto–Juho Nenonen (11/4) osalta.

– Ihan pirteä esitys kaksikolta, kuten koko joukkueelta. Yhtä huonoa vaihetta lukuun ottamatta pelihän oli selkeä salolaisten näkökulmasta, Dettmann kommentoi.

Yksi iso palanen Vilppaan voitossa oli kuuden ottelun loukkaantumistauon jälkeen paluun kokoonpanoon tehnyt Jeremiah Wood (7/6/10s).

– Oli hankala seurata pelejä penkiltä, ja mahtava palata takaisin. Tuntuu hyvältä, ja voitimme 20 pisteellä. Se on oikeastaan ainoa, joka merkitsee. Palasimme voittokantaan.

– Mitä, kymmenen syöttöä? Meillä on hyviä pelaajia, jotka kyllä osuvat, kun heille toimittaa pallon hyvään paikkaan. Hieno pelata taas koripalloa, Wood naureskeli.

Urallaan aiemmin myös Katajaa edustaneella Woodilla oli vahva usko parempaan jatkoon joukkueen osalta.

– Joukkue on nuorempi kuin viime vuonna. Kuten nähtiin, tulemme paremmaksi joukkueeksi. Sillä ei ole niin merkitystä, miten pelaat alussa, vaan sillä miten hyväksi tulet loppua kohti. Olemme puolustava mestari, ja kun pääsemme kaikki samalle radalle, niin pystymme puolustamaan mestaruutta, Wood filosofoi.

Myös Toiviainen nosti Woodin panoksen isoksi tekijäksi joukkueen voiton eteen.

– Hänen merkitys oli jopa isompi kuin osasin odottaa. Hän auttaa todella paljon muita pelaajia sen lisäksi, mitä hän itse tekee kentällä, Toiviainen kehui.

Vilpas pelaa vielä ennen maaottelutaukoa sunnuntaina Lahti Basketballia vastaan. Miehistö säilyy ainakin toistaiseksi samana.

– Tällainen peli tuo tietysti lisää mietittävää myös siltä osin, millaisia nykyiset pelaajat ovat ilman Woodia tai hänen kanssaan, Toiviainen totesi.

Teksti: Matti Sinkkonen

Korisliiga: Kataja–Vilpas 74–95 (8–34, 33–17, 14–24, 19–20)

Katajan pisteet/levypallot: Markel Crawford 29/4, Christopher McKnight 17/9, Tomi Lommi 12/2, Valtteri Mervola 6/1, Rhamel Brown 4/7, Mikael Laihonen 3/3, Niko Mattila 3/1/5 syöttöä, Trey Landers 0/4.

Vilpas: Marcus Lovett Jr. 20/2, Bryan Griffin 17/7, Mikko Koivisto 16/1, Brian Fobbs 11/5, Juho Nenonen 11/4, Perttu Blomgren 8/4, Jeremiah Wood 7/6/10 syöttöä, Roope Ahonen 3/3, Niilo Kärkkäinen 2/1.

Levypallot: 36–37

Syötöt: 13–27

Menetykset: 12–9

Heittoprosentit:

1p: 86–66

2p: 42–70

3p: 31–35

OHO!

Bryan Griffin on donkannut tällä kaudella jokaisessa ottelussa vähintään kerran. Yhteensä donkkeja on jo 28 (2,5 per ottelu). Joensuussa yksi kolmesta donkista tosin epäonnistui.

Erotuomarit: Ari Mikkola, La Trice Little, Lauri Jäämaa.

Yleisöä: 830.

Vilppaan seuraava ottelu: su 21.11. Lahti Basketball–Vilpas Lahti Energia Areenalla kello 17.

Kuka valitsee Vilppaan?

Vilpas varmisti voitolla myös paikan Suomen cupin puolivälierissä. Puolivälierien valintatilaisuus on maanantaina, ja valintajärjestys on Karhubasket, Kouvot, Seagulls ja KTP. Valittavat vastustajat ovat Kobrat, Lahti, Vilpas ja Kataja. Puolivälierät pelataan 11. joulukuuta ja Final Four -tapahtuma 14.–16. tammikuuta Helsingin Urhea-hallissa.