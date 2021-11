Yhä useammassa kodissa siivoamisessa auttaa ainakin yksi robotti

Robottipölynimurit alkoivat yleistyä suomalaiskodeissa vuonna 2019, ja sen jälkeen suosio on vain kiihtynyt. Tänä vuonna laitteiden myynti kaksinkertaistunee jälleen viime vuodesta, sanoo elektroniikkaketju Gigantin myyntipäällikkö Tuomas Ollila.

Ollilan arvion mukaan koko Suomessa myydään tämän vuoden aikana yhteensä noin 90 000 robotti-imuria. Arviossa on mukana sekä Gigantin että sen kilpailijoiden myynti, ketjun omaa osuutta Gigantti ei julkista. Arvio perustuu Gigantin myyntitilastoihin ja yrityksen markkinaosuuteen Suomessa.

Kotitöissä avustavista roboteista imurit ovat ylivoimaisesti suosituimpia. Gigantissa niiden euromääräinen osuus on yli 90 prosenttia kaikesta kotien robottimyynnistä.

– Myös robottiruohonleikkurit ovat yleistyneet viime vuosina merkittävästi, mutta toki ne ovat selvästi pienemmän kohderyhmän laite eivätkä siten edes voi yltää samaan suosioon. Robottimoppien ja -ikkunanpesurien myynti on marginaalista näihin verrattuna.

Ollilan mukaan nuoret aikuiset ostavat robotti-imureja selvästi muita ikäryhmiä enemmän.

Robotti-imurien hinnat vaihtelevat muutamasta sadasta eurosta yli tuhanteen euroon, ja keskimäärin niistä maksetaan 300-400 euroa. Robottiruohonleikkurit ovat pääosin selvästi kalliimpia.

Suhtautumistavoissa on sukupolvieroja

Ensimmäiset kotitalouskäyttöön tarkoitetut robotti-imurit tulivat Suomessa myyntiin jo 1990-luvulla, mutta ne eivät yleistyneet niiden kalliin hinnan ja vaatimattoman siivoustuloksen vuoksi, kertoo Työtehoseuran tutkija Tarja Marjomaa.

– Vasta muutama vuosi sitten markkinoille alkoi ilmestyä selvästi enemmän uusia malleja, jotka tekevät hyvää jälkeä. Tuotteiden välinen kilpailu lisääntyi, minkä seurauksena hinnatkin laskivat kohtuullisiksi. Varmasti laitteissa on silti edelleen laatueroja.

Marjomaa keksii muutamiakin selityksiä sille, miksi robotti-imurit ovat erityisen suosittuja juuri nuorten aikuisten keskuudessa. Nuoremmat ovat tottuneet uuteen teknologiaan ja heille erilaisten sovellusten käyttö on luonteva osa arkea.

Vanhemmat ihmiset saattavat esimerkiksi pelätä, etteivät he opi käyttämään robottia.

– Ennen vanhaan ajateltiin helposti, että ihminen on laiska, jos hän ei siivoa itse kotiaan. Myös tällaiset ajatukset voivat nostaa robotin hankkimisen kynnystä. Kuitenkin juuri ikäihmiset voisivat hyötyä näistä laitteista, sillä ne helpottavat arkea ja edistävät kotona pärjäämistä. Monet robotithan voi ohjelmoida toimimaan esimerkiksi tiettyyn aikaan tiettyinä viikonpäivinä.

Marjomaa ei usko, että kotitöissä avustavien robottien yleistyminen korvaa siivouspalvelujen käyttöä, sillä siivoojalta ostetaan usein koko kodin siivous. Siivouspalvelujen käyttö on yleistynyt Suomessa tasaisesti jo pitkään.

Robottisiivoukset voivat kuitenkin pidentää siivouspalvelujen tarpeen väliä. Robotti-imurilla siivoaminen onkin Marjomaan mukaan pitkälti ylläpitosiivoamista, jolla saa vähennettyä perusteellisempien siivouskertojen tarvetta. Suurimmassa osassa kodeista robotti-imurilta jää vähintään joitakin nurkkia tai huonekalujen alusia siivoamatta.

Uhkana matot, johdot ja lemmikin jätökset

Robotti-imurit eivät välttämättä sovellu kaikkiin koteihin. Laitteet toimivat parhaiten avarissa tiloissa, joissa ei ole esimerkiksi korkeita kynnyksiä, Marjomaa kuvailee.

– Jos ennen robotin käynnistämistä pitää hirveästi järjestellä kotia ja siirtää tavaroita, voi päästä jopa helpommalla imuroimalla itse, Marjomaa huomauttaa.

Kun robotti-imuria kokeilee kodissa ensimmäisiä kertoja, Marjomaa suosittelee pysymään lähistöllä tarkkailemassa, minkälaisia toimenpiteitä kannattaa tehdä ennen robotin käynnistämistä. Robotti-imuri voi takertua esimerkiksi mattojen tupsuihin tai jäädä jumiin huonekalujen alle. Johdot tulisi sijoittaa niin, ettei robotti pääse kiskomaan niitä.

Ennen robotti-imurin hankkimista kannattaa Marjomaan mukaan ottaa huomioon myös se, että arat lemmikkieläimet voivat stressaantua laitteesta. Jos on riski, että lemmikki oksentaa tai ulostaa sisälle, robotti voi levittää hetkessä jätökset ympäri kotia.

Janita Virtanen

STT

