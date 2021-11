Yhdysvallat laskee liikkeelle 50 miljoonaa barrelia öljyvarastoistaan hinnannousun hillitsemiseksi – Kiina ja muita maita mukana suunnitelmassa

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on määrännyt laskettavaksi liikkeelle 50 miljoonaa barrelia raakaöljyä Yhdysvaltain strategisista öljyvarastoista hillitäkseen polttoaineiden hinnannousua. Yhdysvallat tekee harvinaisen öljyvarastojen kevennyksen koordinoidusti yhdessä Kiinan, Intian, Japanin, Etelä-Korean ja Britannian kanssa.

Öljyn laskeminen markkinoille aloitetaan joulukuun jälkipuoliskolla. Yhdysvalloilla on maailman suurimmat, noin 600 miljoonan barrelin strategiset öljyvarannot, jotka sijaitsevat maanalaisissa varastoissa Meksikonlahden rannalla Texasissa ja Louisianassa.

Suurten energiankuluttajamaiden yhteinen päätös on Bloombergin mukaan diplomaattinen voitto Yhdysvalloille ja Bidenille, joka piti asiaa esillä muun muassa hiljattain virtuaalisessa tapaamisessaan Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa. Öljyvarastojen keventäminen on isku öljyntuottajamaiden ryhmää Opec+-ryhmää vastaan.

Opec+-maat kuten Saudi-Arabia ja Venäjä päättivät aiemmin syksyllä lisätä tuotantoaan 400 000 barrelilla, mutta ovat olleet haluttomia tekemään enempää lisäyksiä. Bloombergin mukaan on mahdollista, että Opec+ peruu tuotannonlisäyksensä kostona Bidenin päätöksestä. Opec-kartellin jäsenmaiden intressissä on pitää öljyn maailmanmarkkinahinta korkealla.

Yhdysvaltain ilmoitus sai öljyn hinnan lievään laskuun.

Energian hinnan nousu on haaste Bidenin hallinnolle, jonka suosiota kallistunut polttoaine on nakertanut. Vaikka öljyn hinta on laskenut hieman viime viikkoina, ei se ole vielä näkynyt polttoaineen kuluttajahinnoissa.

Korkeimmalle tasolleen vuosikausiin kiihtyneestä inflaatiosta on muutenkin tullut päänsärky poliitikoille ja keskuspankeille ympäri maailman.

STT

