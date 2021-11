Yhdysvallat varoitti Kiinaa painostamasta Taiwania – Biden ja Xi neuvottelevat maanantaina

Yhdysvallat on varoittanut Kiinaa painostamasta Taiwania, Yhdysvaltojen ulkoministeriö kertoi lauantaina paikallista aikaa. Yhdysvaltojen ja Kiinan presidenttien Joe Bidenin ja Xi Jinpingin on tarkoitus neuvotella virtuaalisesti maanantaina.

Yhdysvaltojen ulkoministeri Antony Blinken keskusteli Kiinan ulkoministerin Wang Yin kanssa ja kertoi olevansa huolissaan Kiinan jatkuvasta sotilaallisesta, diplomaattisesta ja taloudellisesta painostuksesta Taiwania kohtaan.

Kiina katsoo Taiwanin olevan sen kapinoiva maakunta ja sanoo Taiwanin asioiden olevan Kiinan sisäisiä asioita. Yhdysvallat on Taiwanin harvoja liittolaisia.

STT