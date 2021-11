Ortega etenemässä jo neljännelle viisivuotiskaudelleen Nicaraguan presidenttinä – USA:n Biden teilasi Nicaraguan vaalit

Nicaraguan presidentti Daniel Ortega on saanut virallisten, osittaisten tulosten mukaan 75 prosenttia äänistä presidentinvaaleissa ja tullut valituksi jatkokaudelle, ilmoitti maan vaalilautakunta.

Ilmoitus tuli, kun äänet oli laskettu 49 prosentissa Keski-Amerikan valtion äänestyspaikoista. Vaalilautakunta kertoi, että äänestysprosentti oli 65,34.

Uusi pesti Nicaraguan johdossa olisi Ortegalle jo neljäs viisivuotiskausi maansa presidenttinä.

Nicaraguan presidentinvaalien järjestämisen tapa on saanut jyrkkää arvostelua ulkomailta. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden luonnehti sunnuntaina Nicaraguan presidentinvaaleja teeskentelyksi. Biden sanoi Valkoisen talon tiedotteessa, että Ortega, 75,ja tämän vaimo, varapresidentti Rosario Murillo olivat organisoineet vaalit, jotka eivät olleet vapaat, reilut eivätkä demokraattiset.

Nicaraguassa äänestettiin presidentinvaaleissa sunnuntaina. Vaalien tulos oli jo ennalta selvillä, koska kaikki Ortegan varteenotettavat haastajat ovat joko vangittuina tai maanpaossa.

Gallup: Enemmistö olisi äänestänyt oppositiota

Tuoreessa Cid-Gallupin mielipidetiedustelussa kaksi kolmesta vastaajasta sanoi, että olisi äänestänyt sunnuntain vaaleissa opposition ehdokasta. Suosituin nimi oli Cristiana Chamorro, jonka äiti Violeta Barrios de Chamorro on ollut ainoa ehdokas, joka on voittanut Ortegan vaaleissa. Äiti-Chamorro päihitti Ortegan vuonna 1990.

Nuorempi Chamorro on kotiarestissa ja kuusi muuta presidenttiehdokkuutta tavoitellutta ovat vangittuina oloissa, joita heidän perheenjäsenensä kuvaavat kidutukseksi. Ortegan hallinto vangitsi seitsemän potentiaalista presidenttiehdokasta kesäkuussa alkaneessa operaatiossa.

Nicaraguassa oli reilut kolme vuotta sitten laajoja mielenosoituksia Ortegan hallintoa vastaan. Protestit kukistettiin väkivaltaisesti, ja yli 300 ihmistä kuoli.

Opposition vainoaminen on heikentänyt Nicaraguan suhteita Yhdysvaltoihin ja Euroopan unioniin, jotka ovat määränneet talouspakotteita Ortegan perheenjäsenille ja liittolaisille.

