Yhdysvaltalaisnäyttelijä Alec Baldwin haastettiin oikeuteen kuvaajan tapaturmaisen kuoleman vuoksi

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Alec Baldwin on haastettu oikeuteen kuvaaja Halyna Hutchinsin kuolemaan johtaneen ampumisen vuoksi.

Tapaturma sattui Rust-lännenelokuvan kuvauspaikalla kolmisen viikkoa sitten. Baldwin ampui tappavan laukauksen Hutchinsia kohti sen jälkeen, kun Baldwinille oli kerrottu, että hänen käyttämänsä ase oli turvallinen. Hutchinsin surmannut luoti haavoitti myös ohjaaja Dave Souzaa.

Baldwinin haastoi oikeuteen tuotannon valoteknikko, jonka mukaan kuvaajan kuolema oli laiminlyöntien seurausta. Losangelesilaiselle tuomioistuimelle jätetystä oikeushaasteesta kertoivat paikallista aikaa keskiviikkona valoteknikon asianajajat.

Laiminlyönteihin on valoteknikon mukaan syyllistynyt myös muita Baldwinin lisäksi. Oikeushaasteessa mainitaan Hollywood-tähden lisäksi ainakin aseista kuvauspaikalla vastannut nuori asemestari Hannah Gutierrez-Reed ja turma-aseen Baldwinille antanut apulaisohjaaja Dave Halls.

Haasteen mukaan ei ollut mitään syytä sille, että aseeseen oli päätynyt oikea luoti tai että kuvauspaikalla olisi yleensäkään missään kovia panoksia. Lisäksi asiakirjassa arvioidaan revolveriin päätyneen ammuksen vaarantaneen kaikki aseen läheisyydessä.

Valoteknikko tunsi luodin lentävän ohitseen

Haasteen mukaan valoteknikko oli tuntenut luodin lentävän hänen ohitseen. Hänen kerrotaan myös saaneen kasvoilleen muun muassa ruutia.

Baldwin, Halls ja Gutierrez-Reed eivät noudattaneet elokuvateollisuudessa käytettyjä aseiden käsittelyn periaatteita ja ”sallivat sen, että kovin panoksin ladatulla revolverilla tähdättiin ihmisiä kohti”, haasteessa kerrotaan.

Baldwinin aseen ladannutta 24-vuotiasta asemestaria edustavat lakimiehet ovat aiemmin sanoneet, että ampumisen taustalla voisi olla ollut ”kuvausryhmän tyytymättömien jäsenten ilkivalta”.

Osa elokuvan kameraryhmästä oli tiettävästi irtisanoutunut ampumista edeltävänä päivänä, osittain ampuma-aseiden ja räjähteiden turvallisuusongelmien vuoksi.

Gutierrez-Reed oli asianajajiensa mukaan ladannut Baldwinin rekvisiitta-aseen paukkupatruunoiden laatikosta. Keskiviikkona julkaistussa tiedotteessa Gutierrez-Reedin asianajajat vakuuttivat jälleen, ettei asemestari tiennyt, mistä oikeat ammukset olivat tulleet.

Asemestarin asianajajat uskovat sabotaasiin

Asemestarin lakimies Jason Bowles pyytää tiedotteessa täyttä tutkintaa, jossa selvitettäisiin muun muassa sitä, miten oikean luodin sisältäviä patruunoita päätyi laatikkoon ja ”kuka ne sinne laittoi”.

– Olemme vakuuttuneita siitä, että tämä oli sabotaasia ja Hannah on lavastettu. Uskomme, että tapahtumapaikkaa myös peukaloitiin ennen poliisin saapumista, juristit kertovat.

Bowlesin mukaan asemestari oli tavannut jälleen tapausta tutkivan Santa Fen piirikunnan Sheriffin viraston edustajia ja tarjoutunut antamaan heille ”erittäin tärkeitä lisätietoja”.

Santa Fen piirisyyttäjä Mary Carmack-Altwies kumosi salaliittoväitteet keskiviikkona uutiskanava ABC Newsin haastattelussa.

– Meillä ei ole mitään todisteita, hän kommentoi salaliitto- ja sabotaasiväitteitä kanavalle.

Kymmenettuhannet vaatineet asekieltoa

Ampuminen on herättänyt paljon kysymyksiä tuotannon turvallisuusjärjestelyistä, ja tapauksen jälkeen on vaadittu enenevässä määrin, että aseturvallisuutta parannettaisiin Hollywood-kuvauksissa.

Baldwin on kertonut aiemmin olevansa itsekin kiinnostunut näistä pyrkimyksistä ja alkuviikosta hän ehdotti Twitterissä, että kuvauksiin palkattaisiin jatkossa poliiseja tarkkailemaan aseturvallisuutta siitä riippumatta käytetäänkö kuvauksissa oikeita aseita vai jäljitelmiä.

Asekieltoa kuvauspaikoilla vaativa verkkovetoomus on puolestaan kerännyt 110 000 allekirjoitusta, ja esimerkiksi Dwayne ”The Rock” Johnson on kertonut lopettavansa oikeiden aseiden käytön elokuvissaan.

https://abcnews.go.com/GMA/Culture/santa-fe-da-investigating-rust-movie-shooting-probe/story?id=81079062

STT