Pitkän uran elokuvissa ja televisiossa tehnyt yhdysvaltalaisnäyttelijä Dean Stockwell on kuollut 85-vuotiaana. Asiasta kertoo hänen tiedottajansa.

Tiedottaja kertoo tähden kuolleen luonnollisiin syihin kotonaan. Yhdysvaltalaislehti Varietyn mukaan Stockwell kuoli sunnuntaina.

Stockwellin vanhemmat olivat niin ikään näyttelijöitä, ja mies sai uralleen varsin aikaisen lähtölaukauksen 1940-luvulla. Stockwell esiintyi seitsemänvuotiaana Gene Kellyn ja Frank Sinatran ohella musikaalissa Anchors Aweigh, jota esitettiin Suomessa nimellä Laulaen maihin.

Hän teki kuitenkin ehkä muistettavimman roolinsa aikamatkustussarjassa Aikahyppy (Quantum Leap), jota esitettiin kaikkiaan viisi kautta.

Valkokankaalla Stockwell nähtiin muun muassa Wim Wendersin vuoden 1984 klassikossa Paris, Texas.

Samana vuonna hän esiintyi myös David Lynchin ohjaamassa Dyyni-elokuvassa. Elokuva perustui Frank Herbertin samannimiseen tieteiskirjaan, josta julkaistiin tuore Denis Villeneuven luotsaama filmatisointi tänä vuonna.

Stockwell esiintyi Lynchin ohjauksessa myös kaksi vuotta myöhemmin julkaistussa elokuvassa Blue Velvet – ja sinisempi oli yö.

Oscar-ehdokkuuden mies puolestaan nappasi Jonathan Demmen ohjaamasta vuoden 1988 rikoskomediasta Gangsterin heila (Married to the Mob). Stockwell esitti elokuvassa mafiapomo Tony ”The Tiger” Russoa. Aikahypystä näyttelijälle taas irtosi Golden Globe -ehdokkuus sekä neljä Emmy-ehdokkuutta.

Varietyn mukaan Stockwellin tilille ehti vuosikymmenten saatossa kertyä noin 200 roolia.

https://variety.com/2021/film/actors/dean-stockwell-dead-dies-quantum-leap-actor-1235107891/

STT