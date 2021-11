Yhdysvaltalaistoimittajalle 11 vuotta vankeutta Myanmarissa, diplomaatit yrittävät vapauttaa

Yhdysvaltalainen toimittaja on tuomittu 11 vuodeksi vankeuteen Myanmarissa, kertoi hänen työnantajansa perjantaina.

Paikallisen Frontier Myanmar -lehden palveluksessa oleva Danny Fenster tuomittiin kiihottamisesta armeijaa vastaan, laittomista kokoontumisista ja viisumisäännösten rikkomisesta.

Fenster otettiin kiinni toukokuussa, kun hän yritti poistua maasta mennäkseen tapaamaan perhettään. Hän on ollut vangittuna siitä lähtien.

Fensteriä vastaan on nostettu syytteet myös kapinan lietsomisesta ja terrorismista. Jos hänet tuomitaan myös niistä, tuomio voi muuttua elinkautiseksi.

Yhdysvallat yrittää saada Fensterin vapautettua diplomaattikanavia myöden. Tunnettu amerikkalaisdiplomaatti Bill Richardson tapasi Myanmaria hallitsevan sotilasjuntan johtajan Min Aung Hlaingin kuluneella viikolla maan pääkaupungissa Naypyidawissa.

Juntta kaappasi vallan Myanmarissa helmikuussa. Sen jälkeen toista sataa journalistia on otettu kiinni.

STT

