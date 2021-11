Yle: Vihreiden imago on heikoimmillaan pitkään aikaan – puoluebarometrin mukaan vihreitä pidetään lähes yhtä ylimielisenä kuin kokoomusta

Vihreiden imago on puoluebarometrin perusteella heikompi kuin pitkään aikaan, kertoo Yle. Puolueen kokonaisimago on kuudesta suurimmasta puolueesta heikoin.

Kantar TNS julkaisi tuoreimman puoluebarometrin kuun vaihteessa. Valtaosa kahdesti vuodessa tehtävän barometrin tiedoista jää vain puolueiden itsensä käyttöön, mutta Yle on nyt saanut koko barometrin haltuunsa.

Vihreät on ollut nyt neljässä viimeisimmässä barometrissä kokonaisimagoltaan joko viimeinen tai viimeistä edellinen. Muutos on melkoinen, sillä vuodesta 2015 vuoteen 2019 sen imago oli lähes aina joko paras tai toiseksi paras. Maria Ohisalon johtaman puolueen imago siis lähti luisuun pian sen jälkeen, kun se palasi hallituspuolueeksi vuonna 2019.

Puoluebarometri tiivistää, että ”pitemmän aikavälin tarkastelu vihjaa vihreiden imagon olevan heikompi kuin pitkään aikaan”.

Yhä suurempi osa vastaajista liittää vihreisiin ylimielisyyden. Kokoomus on pitkään ollut ylimielisimpänä pidetty puolue, mutta nyt vihreät on noussut melkein sen rinnalle.

Paras kokonaisimago on barometrin mukaan kokoomuksella, joka pomppasi kärkeen oltuaan edellisessä barometrissä helmikuussa viides. Puolueeseen liitetään lähes kaikkia positiivisia ominaisuuksia enemmän kuin alkuvuonna.

SDP oli imagovertailun toinen ja perussuomalaiset kolmas.

Puoluebarometria varten haastateltiin lokakuussa reilut 1 200 suomalaista.

https://yle.fi/uutiset/3-12190662

STT