Ylen mukaan hämeenlinnalaisessa asumisyksikössä pahoinpideltiin ja sidottiin alaikäistä asukasta – poliisi aloittaa tapahtumista esiselvityksen, kertoo Hämeen Sanomat

Poliisi on kertonut aloittavansa esiselvityksen hämeenlinnalaisen, nykyisin Mehiläisen omistaman asumispalveluyksikkö Onnikoti Omenapuun epäillystä asukkaan kaltoinkohtelusta, kertoo Hämeen Sanomat. Esiselvityksessä poliisi selvittää, onko epäillystä kaltoinkohtelusta syytä aloittaa esitutkinta.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) teki perjantaina ennalta ilmoittamattoman tarkastuskäynnin asumispalveluyksikköön.

Yle kertoi tänään, että yksikössä on esimerkiksi pahoinpidelty ja sidottu alaikäistä asukasta laittomasti teipillä ja kuormaliinoilla. Ylen mukaan asukas saattoi vaikeiden kehityshäiriöidensä vuoksi yrittää vahingoittaa itseään esimerkiksi lyömällä päätään koviin pintoihin. Yksikön johto kehotti työntekijöitä sitomaan asukkaan kiinni tuoliin esimerkiksi teipillä.

Ylen mukaan yksikön silloinen työntekijä sai vuonna 2019 tuomion kahdesta pahoinpitelystä, jotka kohdistuivat tähän asukkaaseen. Työntekijä löi alaikäistä kahdesti kasvoihin vuonna 2016.

Valviran mukaan kehitysvammaisten rajoitustoimenpiteiden on oltava oikeasuhteisia tilanteeseen nähden. Rajoitustoimenpiteet täytyy toteuttaa ihmisarvoa kunnioittaen ja vain siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä asiakkaan tai toisten henkilöiden turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi.

Mehiläisen laatujohtaja Mikko Purhonen kommentoi asiaa Ylelle sähköpostitse. Hänen mukaan yksikössä on toimittu asukkaan suhteen ohjeiden vastaisesti ja väärin.

– Pyydämme tapahtunutta anteeksi. Korjaavat toimenpiteet on tehty yhteistyössä läheisten ja kaupungin kanssa yli kaksi vuotta sitten ja toimintaa yksikössä seurataan tarkasti, Purhonen sanoi.

Avi valvoo yksikköä

Avin tiedotteen mukaan Mehiläisen (aiemmin Hämeen Tukikodin) Onnikoti Omenapuun toiminta on ollut sen valvonnassa vuonna 2019-2020. Tämä valvontaprosessi päättyi kesällä 2020. Ylen mukaan avi antoi Mehiläiselle ja Onnikoti Omenapuun vastuuhenkilölle viisi huomautusta lainvastaisten siteiden käytöstä.

Avin mukaan sen valvonnassa ollut asia yksikössä korjaantui lain mukaiseksi valvontaprosessin aikana.

Kuluvan vuoden alussa valvonta käynnistettiin uudelleen. Avi ei anna yksityiskohtaisia tietoja keskeneräisistä valvonta-asioista.

Nimettömänä esiintyvät työntekijät kertovat Ylelle turhautuneensa valvonnan hampaattomuuteen. Heidän mukaansa tilanne saatiin näyttämään paremmalta ennalta sovittuja tarkastuksia varten.

Aluehallintovirastot ja Valvira valvovat kuntien ja kuntayhtymien järjestämiä palveluita sekä yksityisiä palveluita. Kunnilla ja kuntayhtymillä on vastuu palvelujen järjestämisestä ja alueellaan toimivien sosiaalihuollon toimintayksiköiden valvonnasta sekä sijoittamiensa asiakkaiden asiakaskohtaisesta valvonnasta yksiköissä.

https://www.hameensanomat.fi/kanta-hame/ylen-mot-ohjelma-alaikaista-asukasta-sidottiin-laittomasti-teipilla-ja-kuormaliinoilla-hameenlinnalaisessa-hoivakodissa-2278146/

https://yle.fi/uutiset/3-12175567

Emmi Tilvis

STT

