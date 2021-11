Yli kahden viikon etsinnät saivat onnellisen lopun Australiassa: kesken telttailun kadonnut nelivuotias tyttö löytyi elossa

Australiaa viime aikoina kuohuttaneet nelivuotiaan tytön etsinnät ovat saaneet onnellisen lopun. Yli kaksi viikkoa sitten kesken telttaretken kadonnut tyttö on löytynyt elossa.

Lapsi löytyi keskiviikkona lukitusta talosta Carnarvonin rannikkokaupungista, Länsi-Australian poliisi kertoo. Löytymishetkellä talossa ei ollut muita. Talo sijaitsee suhteellisen lähellä paikkaa, josta tyttö katosi 18 päivää aiemmin.

– Yksi poliiseista otti hänet syliinsä ja kysyi häneltä ”mikä sinun nimesi on”, apulaispoliisipäällikkö Col Blanch kertoi Facebookissa julkaistussa tiedotteessa.

Lapsi oli kertonut oman nimensä, joka oli sama kuin kadonneen.

Blanch kertoo perthiläiselle radiokanavalle nähneensä kokeneiden poliisien itkevän helpotuksesta, kun tyttö löytyi.

Lapsen uskotaan tulleen siepatuksi. Tyttö katosi perheen teltasta syrjäiseltä leiriytymispaikalta. Tytön äiti oli kertonut heränneensä aamukuudelta, huomanneensa teltan vetoketjun olevan auki ja perheen esikoisen olevan kadoksissa.

– Perheemme on jälleen ehjä, äiti iloitsi Instagramissa.

Blanchin mukaan Carnarvonista on otettu tapauksen vuoksi kiinni mies. Poliisipäällikkö Chris Dawson puolestaan kertoo poliisin kuulustelevan 36-vuotiasta miestä, jolla ei ole suoraa yhteyttä tytön perheeseen.

Poliisi ei ole kertonut tarkempia tietoja liittyen tytön katoamiseen tai siihen, miten hänet onnistuttiin lopulta löytämään.

Mittavat etsinnät ja miljoonapalkkio

Lapsen katoamisen myötä aloitettiin laajat etsinnät, joita tehtiin merellä ja maalla sekä myös ilmasta käsin. Poliisi tarjosi myös viime kuussa miljoonan Australian dollarin eli noin 642 000 euron palkkion tiedosta, joka johtaisi tytön löytymiseen.

Tapausta on seurattu laajalti paitsi Australiassa myös maan rajojen ulkopuolella. Monet australialaiset ovatkin ilmaisseet iloaan sosiaalisessa mediassa yli kaksi viikkoa kestäneen jännitysnäytelmän jälkeen.

Poliisipäällikkö Dawsonin mukaan poliisin tutkijat olivat jatkaneet määrätietoisina, vaikka etsinnät venyivät. Dawson kertoi Australian yleisradioyhtiö ABC:lle poliisin seuranneen rikosteknisiä johtolankoja, jotka olivat johtaneet heidät talolle, josta lapsi lopulta löytyi.

– Toivoa ei ikinä menetetty, Dawson kertoo ja arvelee Australian iloitsevan tämän loistavan lopputuleman johdosta.

Dawsonin mukaan lapsi oli niin hyvässä kunnossa, kuin näissä olosuhteissa voi odottaa. Blanchin mukaan lääkintähenkilöstö arvioi tytön kunnon.

Osavaltion pääministeri: Tästä tehdään elokuvia

Nelivuotias katosi lokakuun puolivälissä syrjäiseltä Blowholesin leiriytymispaikalta, joka sijaitsee noin tuhannen kilometrin päässä Länsi-Australian osavaltion pääkaupungista Perthistä.

Poliisin edustaja Rod Wilde kertoi tuolloin, että tutkinnan myötä tytön uskotaan tulleen siepatuksi teltasta. Wilden mukaan viranomaisilla oli myös syytä epäillä, että lapsen turvallisuus olisi uhattuna.

Poliisi ylisti keskiviikkona perheen voimia ja kiitteli paikallista yhteisöä sekä vapaaehtoisia etsintöihin saadusta avusta. Vapaaehtoiset olivat muun muassa tehneet etsintöjä maalla.

Myös osavaltion pääministeri Mark McGowan ilmaisi riemuaan uutisten johdosta. Hän oli saanut ensimmäisen puhelun aiheen tiimoilta jo alkuyöstä, mutta myönsi jättäneensä vastaamatta puhelimeen, koska oli unessa. Muutaman tunnin kuluessa hän oli kuitenkin saanut jo kuvan sairaalassa olevasta hymyilevästä tytöstä.

– Ikinä ei tiedä, mitä odottaa, sitä toivoo parasta, mutta valmistautuu pahimpaan, McGowan sanoi.

– Tästä tehdään elokuvia.

