Yli sata ravintola-alan yritystä haastoi vakuutusyhtiön oikeuteen epidemiakorvauksista korona-ajalta ja käräjäoikeuden on nyt määrä päättää, ovatko korvaukset oikeutettuja – ”Asia on käsitelty pohjamutia myöten”

Helsingin käräjäoikeus antaa torstaina harvinaisen välituomion, kun se ottaa kantaa ravintola-alan yritysten oikeuteen saada epidemiakorvauksia vakuutusyhtiöltä koronapandemian aikana. Yli sata ravintola-alan yritystä on haastanut Pohjola Vakuutuksen oikeuteen saamatta jääneistä epidemiakorvauksista.

– Oikeudenkäynnissä on kyse siitä, kuuluvatko koronapandemian aikana tehtyjen rajoitustoimenpiteiden aiheuttamat vahingot Pohjola Vakuutuksen epidemiakeskeytysturvan piiriin, tiivistää sähköpostitse Pohjola Vakuutuksen korvauspalvelujen johtaja Sari Styrman.

Asianajaja Mika Laapotti asianajotoimisto Magnussonista kertoo, että he edustavat jutussa 91:tä yritystä ympäri Suomen. Laapotin mukaan Pohjolaa vastaan on nostettu myös toinen kanneryhmä, jossa on mukana 23 yritystä. Molempien kanneryhmien jutut eli yli 110 juttua käsitellään käräjäoikeudessa yhdistettynä.

Laapotti kertoo, että heidän kanteessaan on mukana kaikenkokoisia yrityksiä pienistä kahviloista suuriin yökerhoihin.

– Vakuutusalalla tämä on historiallinen juttu. Olen ollut vakuutusyhtiössä lähes 20 vuotta töissä ja istunut vakuutuslautakunnassakin lähes 15 vuotta, eikä kokemukseni perusteella tällaista juttua ole Suomessa aiemmin ollut, hän sanoo STT:lle.

Laapotin mukaan yritykset katsovat olevansa oikeutettuja vaatimiinsa vakuutuskorvauksiin, kun ravintolatoimintaa on koronan vuoksi rajoitettu eri aikoina eri tavoin. Pohjolan näkemyksen mukaan epidemiakeskeytysturvaa ei ole tarkoitettu koronapandemian kaltaisen tilanteen varalle.

– Epidemiakeskeytysturvaa ei ole tarkoitettu pandemian kaltaista tilannetta varten, jossa eduskunta ja valtioneuvosto joutuvat säätämään koko toimialaa ja laajoja alueita koskevia rajoituksia. Tämä myös ilmenee näkemyksemme mukaan vakuutusehdoista, Sari Styrman kertoo.

Euroihin palataan mahdollisesti myöhemmin

Laapotti kertoo, että asia käsitellään kanteiden suuren määrän ja vaatimusten samankaltaisuuden vuoksi oikeudessapilottimenettelyssä. Torstain välituomio koskee viittä juttua eli viittä ravintola-alan yritystä.

– Asia on käsitelty nyt vahinkotyyppien korvattavuuksien osalta mielestämme pohjamutia myöten. On sovittu, että kun nämä asiat on käsitelty lainvoimaisesti näiden pilottikantajien osalta, sitoutuvat sen jälkeen kaikki osapuolet siihen, että samoja periaatteita noudatetaan myös muiden vireillä olevien juttujen osalta.

Välituomiossa käräjäoikeus ottaa kantaa siihen, onko epidemiakorvauksiin ylipäätään oikeutta. Ydinkysymys on, muodostaako jokin tai useampi viranomaisten määräämistä ravintoloiden rajoitustoimenpiteistä niin sanotun vakuutustapahtuman, joka oikeuttaisi sovellettavana olevan vakuutusehdon mukaan vakuutuskorvaukseen.

– Jos oikeus katsoo, että osa tai kaikki vaatimuksistamme ovat korvattavia, sen jälkeen aletaan käsitellä näiden vahinkotapahtumatyyppien aiheuttamien vahinkojen euromääriä, Laapotti sanoo.

Hän kertoo, että yritysten vaatimat korvaukset riippuvat niiden koosta ja kärsimistä vahingoista.

– Joidenkin yritysten osalta puhutaan ehkä kymppitonnien vahingoista, mutta isojen osalta vahingot saattavat nousta seitsemännumeroisiin lukuihin. Tässä puhutaan kymmenien miljoonien, ellei jopa satojen miljoonien yhteisvahingoista.

Oikeuttavatko ravintolasulut korvauksiin?

Oikeudessa on käsitelty muun muassa sitä, oikeuttavatko viime ja tänä vuonna tehdyt ravintolasulut yritykset vakuutuskorvauksiin.

Pohjolan Styrmanin mukaan vakuutusehdoissa on määritetty lait, joihin viranomaismääräysten on tullut perustua ja joiden suoranaisena seurauksena on aiheutunut vahinkoa.

– Vakuutusehtojen korvauspiirissä ovat ainoastaan ne viranomaisten antamat määräykset, jotka perustuvat tartuntatauti-, eläintauti- ja elintarvikelakiin. Ravintoloiden täyssulku koronapandemian aikana perustui majoitus- ja ravintolatoiminnasta annettuun lakiin, hän toteaa.

Laapotin mukaan kiistaa on Pohjolan vakuutusehdon selvyydestä tai epäselvyydestä eli siitä, mitä vakuutusehdolla on haluttu tarkoittaa verrattuna siihen, mitä ehdossa sanatarkasti lukee.

Oikeudessa on käsitelty myös yleisötilaisuuksien peruuntumisia sekä viime vuoden kesäkuussa voimaan tulleita rajoituksia, joilla rajoitettiin muun muassa ravintoloiden aukioloaikaa ja asiakaspaikkoja.

Johanna Latvala

STT

