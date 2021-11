Yliopistot jäämässä rahankeräystavoitteistaan, ilmenee Uutissuomalaisen kyselystä

Valtaosa yliopistoista on jäämässä vastinrahakeräyksen tavoitteistaan, ilmenee Uutissuomalaisen kyselystä. Kahden vuoden keräysajasta on jäljellä enää noin seitsemän kuukautta.

Kolmestatoista yliopistosta vain neljä on tähän mennessä kerännyt lahjoituksia useamman miljoonan euron edestä, vaikka useiden yliopistojen tavoitteena on ollut kerätä noin 4-5 miljoonaa. Yliopistot saavat vastinrahakeräysjärjestelmässä valtiolta rahaa suhteessa hankittuihin lahjoituseuroihin.

Lahjoittajien saaminen on yliopistojen vastauksien mukaan ollut tällä kertaa haastavampaa kuin kahdella aiemmalla vastinrahakierroksella. Yhtenä syynä odotettua heikommille lahjoitusmäärille pidetään epävarmaa taloustilannetta. Varainhankintakampanjoita on yliopistojen mukaan myös ollut vaikeampi toteuttaa korona-aikana, sillä lahjoittajia ei ole ollut mahdollista tavata kasvotusten. Yliopistot kritisoivat lisäksi vastinrahamallin tiukkoja sääntöjä, jotka saattavat osaltaan rajoittaa lahjoitusten saamista.

Lahjoitussummat vaihtelevat muutamista euroista miljooniin

Uutissuomalaisen tekemän kyselyn mukaan kappalemääräisesti eniten lahjoituksia tekevät yksityishenkilöt, jotka lahjoittavat pääsääntöisesti pieniä summia. Lahjoitusten koko vaihtelee kahdesta eurosta useisiin miljooniin.

Tähän mennessä eniten lahjoituksia on Uutissuomalaisen mukaan kerännyt Jyväskylän yliopisto, jonka keräystilille on kertynyt 4,6 miljoonaa euroa. Suuressa keräysmäärässä näkyy vahvasti yksityishenkilöltä saatu neljän miljoonan euron lahjoitus. Helsingin yliopiston keräystilillä on tällä hetkellä noin 3,3 miljoonaa euroa, mutta summa lähes tuplaantuu, mikäli mukaan lasketaan tiedossa olevat lahjoitukset. Myös Hanken Svenska handelshögskolan ja Åbo Akademi ovat onnistuneet keräämään yli kolme miljoonaa euroa.

Uutissuomalaisen kyselyyn vastasivat kaikki Suomen yliopistot.

Antti Haavisto

STT

