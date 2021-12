27 ihmisen pelätään kuolleen kerrostalossa roihahtaneessa tulipalossa Japanin Osakassa

Japanin Osakassa pelätään 27 ihmisen kuolleen rakennuspalossa. Paikallisen palokunnan mukaan palo tapahtui kaupungin liikealueella sijaitsevassa kahdeksankerroksisessa rakennuksessa.

Rakennuksen palossa pahiten vaurioituneessa neljännessä kerroksessa toimi paikallisen median mukaan mielenterveyspalveluita ja peruslääkäripalveluita tarjoava klinikka. Tv-kuva näyttää, kuinka rakennuksen neljäs kerros on kärsinyt tulipalossa pahoista vaurioista, ikkunoista moni on joko rikki tai mustunut. Valtaosa rakennuksen julkisivusta säilyi kuitenkin tulipalon jäljiltä ehjänä.

Palolaitoksen edustaja kertoi uutistoimisto AFP:lle, että roihussa loukkaantuneista 28 ihmisestä 27 oli vailla minkäänlaisia elonmerkkejä. Uhrit vietiin sairaalaan, sillä vain lääkäri voi julistaa ihmisen virallisesti kuolleeksi Japanissa.

Palo havaittiin paikallista aikaa aamukymmenen jälkeen, ja puolen päivän jälkeen paikalla oli 70 paloautoa. Palomiehet sammuttivat roihun puolessa tunnissa.

Osaka on Tokion jälkeen Japanin toisiksi suurin metropolialue.

NHK: Palo voi olla tuhopolton seurausta

Osakan poliisilaitoksen edustaja kertoi AFP:lle poliisin tutkivan palon syttymissyytä.

Hän ei kuitenkaan vahvistanut yleisradioyhtiö NHK:n tietoja, joiden mukaan poliisin sisäiset lähteet olisivat kertoneet, että palo olisi mahdollisesti tuhopolton seurausta. NHK:n lähteet perustavat arvionsa olosuhteisiin palopaikalla.

– Siellä oli paljon tummaa savua. paikalla ollut keski-ikäinen nainen kertoi NHK:lle.

– Siellä oli myös erittäin voimakas haju, hän lisäsi.

Tulipalon todistanut nuori nainen kertoi yleisradioyhtiölle nähneensä naisen, joka oli jäänyt jumiin neljänteen kerrokseen. Silminnäkijän mukaan nainen oli kurottautunut ikkunasta ja pyytänyt muun muassa apua.

– Hän vaikutti todella heikolta. Ehkä hän oli hengittänyt paljon savua, nuori nainen arvioi.

Kuolonuhreja vaativat palot harvinaisia

Kuolonuhreihin johtavat tulipalot ovat harvinaisia Japanissa, jossa on tiukat rakennusstandardit. Väkivaltarikokset ovat niin ikään harvinaisia.

Vuosi sitten mies sai murhasyytteen vuonna 2019 tapahtuneesta kiotolaisen animaatiostudion tuhopoltosta. Palossa kuoli 36 ihmistä, ja tapaus oli maan tuhoisin väkivaltarikos vuosikymmeniin.

Kioton isku järkytti japanilaista animaatioteollisuuta sekä animefaneja Japanissa ja ympäri maailman.

Vuonna 2008 puolestaan kuoli 16 ihmistä osakalaiseen videoliikkeeseen kohdistuneessa tuhopoltossa. Osakan tuhopolttaja tuomittiin kuolemaan, ja hän odottaa vankeudessa tuomion toimeenpanoa.

STT

Kuvat: