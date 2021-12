Aatu Räty joutuu jäämään pois nuorten MM-joukkueesta – ”Hän on ollut meille erittäin hyvä pelaaja”

Suomen alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkueen valmennusjohdolla oli kerrottavanaan huonoja uutisia, kun maajoukkue järjesti tiistaina alkuillasta mediatilaisuuden etäyhteydellä. Joukkue oli vain tunteja aikaisemmin kokoontunut Vantaalla sijaitsevassa hotellissa, mutta matkainnostuksen sijaan kasvoilta paistoi huoli.

Maajoukkueen GM Kimmo Oikarinen kertoi, että kärkihyökkääjiin kuuluva Jukurien Aatu Räty ja Ässien puolustaja Rami Määttä jäävät pois MM-joukkueesta, joka aloittaa keskiviikkona matkan kohti Kanadaa.

Poisjääntien taustalla on seurajoukkueiden koronavirustartunnat.

– Muutama joukkue joutui karanteeniin, ja jouduimme tekemään pelaajavaihdoksia. Minulla ei ole oikeutta avata yksittäisten henkilöiden terveydentiloja, Oikarinen sanoi.

– Sen verran pystyn puhumaan ja olen käynyt asian läpi seuran kanssa. Ässien Aleksi Heimosalmi tulee pelaamaan kisoissa, koska hän on vähän aikaa sitten ollut taudin mukana ja välttää karanteenin.

Heimosalmi oli kesällä NHL:n varaustilaisuuden suomalaiskärkinimi, kun hän kelpasi Carolinaan toisella kierroksella. Hänen odotetaan pelaavan suuressa vastuussa Suomen alakerrassa. Heimosalmi kuvaili mediatilaisuudessa koronasairastamisensa olleen yllättävän lievä eikä kuumekaan kiusannut päivää pidempään.

– Muuten oli pieniä flunssaoireita ja selvisin tosi helpolla. Hyvä fiilis, että selvisin tällä tavalla ja pääsen lähtemään kisoihin, puolustaja kuvaili tilannettaan.

Poisjääneiden paikalle kisajoukkueeseen nostettiin SaiPan hyökkääjä Roni Karvinen ja Ilveksen puolustaja Karri Aho.

Toinen peräkkäinen pettymys

Räty pelasi alle 20-vuotiaiden MM-kilpailuissa jo kaksi vuotta sitten kaksi vuotta ali-ikäisenä, mutta vaikean viime kauden aikana hän ei mahtunut arvokilpailujoukkueeseen.

Tällä kaudella hän on ollut maajoukkueen tehomies nuorten eri tapahtumissa, ja seurasiirto Kärpistä Jukureihin virkisti liigauraa. Valinta MM-jäille oli odotettu, mutta nousujohteinen syksy päättyi pettymykseen, kun hän ei saa nousta kisakoneeseen.

– Hän on ollut meille erittäin hyvä pelaaja ja pelannut hyvin myös Liigassa, nuorten Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen sanoi.

Pennasen mukaan Suomi ei kaadu yhden pelaajan mukana eikä yksi pelaaja olisi voinut johtaa joukkuetta yksin menestykseenkään.

– Tiedämme, että meillä on hyviä pelaajia, ja vaihtoehtoja löytyy, Pennanen sanoi, mutta myönsi muutosten aiheuttavan pähkäiltävää valmennukselle.¨

Maajoukkuetta odottaa Kanadassa kahden päivän karanteeni hotellihuoneissa. Sen jälkeen edessä on parit jääharjoitukset. Suomi pelaa harjoitusottelut Slovakiaa ja Yhdysvaltoja vastaan ennen tapaninpäivänä alkavia MM-kilpailuja.

Suomi matkustaa Reykjavikin kautta Kanadaan. Samalla tilauslennolla matkustavat Ruotsin, Sveitsin ja Venäjän joukkueet. Edmonton ja Red Deer ovat tutut pelipaikkakunnat jo viime vuodenvaihteesta, mutta kisakupla on nyt osittain erilainen.

– Tämän hetken tieto on se, että 15. joulukuuta jälkeen ei saa enää tehdä muutoksia joukkueeseen, Oikarinen avasi mahdollisten uusien poisjääntien varalta.

Petteri Ikonen

STT

Kuvat: