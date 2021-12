Adventtina koronatesteihin – WoVo ei tuonut LP Viestille haastetta, mutta matka Italiaan edellyttää toimenpiteitä

LP Viesti hoiti joukkueen naisten Mestaruusliigan paalupaikalle palauttaneen 3–0-kotivoiton WoVosta hieman yli tunnin peliajalla. Joukkueen viikonlopustakaan ei silti tule toimeton, vaikka matka Mestarien liigan vierasotteluun alkaakin vasta maanantaiaamuna.

Italian matkustusrajoitukset jatkuvat, ja Suomesta saapuviltakin vaaditaan rokotustodistus sekä korkeintaan 24 tuntia ennen maahantuloa tehty tulokseltaan negatiivinen koronatesti.

LP Viestin joukkueelle on siis tehtävä testit ennen kuin joukkue voi muuttua LP Saloksi ja matkustaa Monzan vieraaksi. Tämä näyttäisi tapahtuvan neljäntenä adventtina.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että koko joukkue käy testissä sunnuntaina. Toisaalta oli hyvä että asia tuli tietoon torstaina eikä esimerkiksi sunnuntaina, jolloin olisi alkanut olla jo kiire. Isot kiitokset Martinojan Riialle, joka pystyi auttamaan asiassa, totesi LP Viestin päävalmentaja Tomi Lemminkäinen.

Perjantain ottelun odotetuin asia tapahtui toisen erän tilanteessa 22–16. Kaisa Nyman tuli kentälle ja pelasi LP Viestin riveissä ensimmäistä kertaa yli viiteen ja puoleen vuoteen. Hän jatkoi myös kolmannen erän kokonaisuudessaan.

– Olihan se vähän jännä tilanne odottaa peliä ja myös siellä vaihtonurkkauksessa pitää itseään lämpimänä, totesi pohjaksi perjantaina täyden siviilityöpäivän tehnyt Nyman.

Kausien 2016–2018 aikana Nyman edusti Perniön Urheilijoita, ei Salon Viestiä, kuten Salon Seudun Sanomissa perjantain lehdessä kerrottiin.

Nymanin hankinta oli osa kokonaisuutta, jossa tämän kauden LP Viesti on tarvinnut lisää pelaajia. Laitapelaaja Arita Ternavan paluuaikataulusta loukkaantumisen jälkeen ei ole vielä tietoa, ja joukkue on edennyt syyskauden käytännössä neljän laitapelaajan voimin.

– Vaikka Arita tällä kaudella vielä pelaisikin, niin kokoonpano olisi melko kapea. Tutkimme siirtomarkkinoita – sekä Yhdysvaltain päättyneitä yliopistosarjoja että myös muuta Eurooppaa, Lemminkäinen kertoo.

Passari Saana Virtanen ei tällä tietoa ole todennäköisesti kovin pitkään poissa peleistä.

Jo tämänhetkinenkin ryhmä porskuttaa kotimaassa 15 ottelun voittoputkessa, jota pidempään Viesti on pystynyt Mestaruusliigassa viimeksi kaudella 2014–2015. Onnistujiin lukeutuivat WoVoa(kin) vastaan passari Viktoriia Tuchashvili ja hakkuri Iina Andrikopoulou.

Maininnan koko syyskaudesta ansaitsee ehdottomasti myös libero Netta Laaksonen. Hän johtaa liigan vastaanottotilastoa ja on tehnyt lähes 200 vastaanotossaan vain viisi suoraa virhettä. Suhdeluku on loistava, ja parempia prosentteja on kerännyt viimeksi Hillaelina Mäntylä kaudella 2016–2017.

– Puolustuksessa Netta on mennyt viime kaudesta selvästi eteenpäin. Hänelläkin on tällä hetkellä pieni vamma, mikä mielestäni vähän näkyy nimenomaan puolustamisessa. Toivottavasti vammaa saadaan parannettua joulutauolla, Lemminkäinen luonnehtii.

Kyseinen joulutauko on salolaisten osalta muutaman päivän mittainen.

WoVoa povattiin – Salon Seudun Sanomat etujoukoissa – runkosarjassa vähintään keskikastiin. Joukkue löytyy kuitenkin kymmenenneltä sijalta, jossa se pisteiden keskiarvon osalta säilyy vaikka voittaisikin lauantaina heittopussi-Helsinki Volleyn.

Tällä hetkellä joukkue etenee seitsemän ottelun tappioputkessa. Keskipelaaja Anny Alves Ramos jäi Salohallissa ilman hyökkäyspisteitä.

– Ulkomaalaisen keskipelaajamme tehot olivat Hannu Jortikkaa lainatakseni: nolla plus nolla on nolla. Jos 16-vuotias pelaajamme (Miia-Maria Mäkikyrö) pistää häntä tehoissa sata–nolla turpaan, niin pitää vähän miettiä onko ulkomaalaispelaaja oikeassa paikassa vai ei, ryöpytti WoVon päävalmentaja Teemu Mäkikyrö.

Meksikolaispassari Sashiko Sanay aloitti tämän ottelun vaihdossa. Neljässä aiemmassa tappio-ottelussa kuudesta hänet oli otettu pelin kestäessä vaihtoon.

– Meidän puolustuksemme ja toisen kosketuksen laatu ei riittänyt ensimmäisessä erässäkään. Pääsimme lyömään jatkopalloa muistaakseni yhdeksän kertaa, mutta oikeastaan yhtään passia ei saatu lähellekään. En tarkoita pelkästään passareita vaan ihan ketä tahansa, Mäkikyrö mainitsi.

NAISTEN MESTARUUSLIIGA

LP Viesti–WoVo 3–0 (25–16, 25–20, 25–18)

LP Viestin pisteet/plusmiinus: Viktoriia Tuchashvili (passari) 2/+2, Jessica Kosonen 15/+5, Jenni Jantunen 5/+3, Anna Czakan 8/+8, Iina Andrikopoulou 18/+14, Kaisa Nyman 2/+1, Elena Becheva 7/-1. Libero Netta Laaksosen vastaanottoprosentti 56.

WoVo: Sashiko Sanay (passari) 1/-2, Assi Vainikka 1/+1, Oona Viljanen 3/0, Petra Salmela (passari) 0/-1, Saana Lindgren 13/+7, Martina Konecna 4/0, Miia-Maria Mäkikyrö 5/+3, Riikkaliisa Kärkkäinen 5/0, Anny Alves Ramos 2/+1. Libero Neea Luodeksen vastaanottoprosentti 18.

Hyökkäysprosentti: 45–31

Vastaanottoprosentti: 47–31

Torjuntapisteet: 4–6

Ässäsyötöt/syöttövirheet: 6–2/11–8

SSS-pisteet: Tuchashvili 3, Andrikopoulou 2, Laaksonen 1.

Pistekilpailun tilanne: Tuchashvili 14, Andrikopoulou 13, Becheva 7, Czakan ja Kosonen 6, Laaksonen 5, Saana Virtanen 2, Linnea Kuusela 1.

Tuomarit: Jori Ostrovskij ja Mira Cavén

Yleisöä: 402

OHO!

LP Viestin kahden edellisen ottelun alut: LP Viesti–Pölkky 0–11, LP Viesti–WoVo 0–4.

LP Viestin seuraava ottelu: ti 21.12. Mestarien liigaa, Vero Volley Monza–LP Salo kello 20 Arena di Monzassa.