Afganistanin Taleban-hallinto ilmoittaa aloittavansa passien myöntämisen

Afganistanissa Taleban-hallinto ilmoittaa, että se alkaa myöntää kansalaisille matkustusasiakirjoja sunnuntaista alkaen maan pääkaupungissa Kabulissa. Passien myöntämistä on pidetty koetinkivenä sille, kuinka sitoutunut Taleban on antamiinsa lupauksiin sallia kansalaistensa poistuminen maasta.

Ilmoitus tulkittiin toivonpilkahdukseksi humanitaarista kriisiä pakeneville afganistanilaisille ja niille, jotka pelkäävät vainotuksi tulemista.

Passien käsittely keskeytyi pian ääriliikkeen noustua valtaan elokuussa. Lokakuussa passien käsittely aloitettiin Kabulissa jälleen, mutta biometriset laitteet hajosivat tuhansien ihmisten hakemusryntäyksessä.

Taleban kertoo aloittavansa hakemusten käsittelyn jo tehdyistä hakemuksista ja ottavansa vastaan uusia hakemuksia tammikuun puolella.

Kansainvälinen ilmailu on hiljalleen palaamassa Kabulin kentälle, joka oli elokuisen evakuointikaaoksen päänäyttämö. Kabulin lentokentältä lähtee lentoja pääosin Arabiemiraattien Dubaihin ja Abu Dhabiin.

Kansainväliset järjestöt ja avustusjärjestöt ovat varoittaneet Afganistania uhkaavasta taloudellisesta ja humanitaarisesta kriisistä. YK:n mukaan taloudellisten avustuksien lakkaaminen on ollut myrkkyä maalle, joka kärsii myös kuivuudesta ja vuosikymmenien sotimisesta.

STT

Kuvat: