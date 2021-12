Maailmassa todettu ensimmäistä kertaa yli miljoona koronatartuntaa päivässä, selviää uutistoimisto AFP:n seurannasta

Maailmanlaajuisesti on todettu ensimmäistä kertaa koko pandemian aikana yli miljoona koronavirustartuntaa päivässä, selviää uutistoimisto AFP:n seurannasta.

Viimeisen viikon aikana todettiin keskimäärin 1 045 000 uutta koronatartuntaa päivässä. Yhteensä tartuntoja todettiin 7,3 miljoonaa viime viikon torstaista eiliseen asti. Valtaosa tartunnoista on todettu Euroopassa.

Luvut ovat korkeimmat sen jälkeen, kun uusi koronavirus havaittiin ensimmäisen kerran vuoden 2019 lopulla. Ennätyslukema rikottiin viimeksi vasta eilen.

AFP:n seurannan luvut perustuvat maiden terveysviranomaisten päivittäin julkaisemiin lukuihin. Todellisuudessa tartuntojen määrä voi olla kuitenkin suurempi. Suuri osa lievistä tai oireettomista tartunnoista jää havaitsematta, ja testauskäytännöt vaihtelevat maittain.

Aiemmin tartuntaluvut olivat näin korkealla keväällä. Ennätyslukemat jäivät kuitenkin reilusti miljoonan alle, kun huhtikuun lopulla viikon aikana maailmassa todettiin keskimäärin 817 000 tartuntaa päivittäin.

Toistaiseksi tartuntojen räjähdysmäinen kasvu ei ole johtanut koronavirukseen liittyvien kuolemantapausten lisääntymiseen. Koronakuolemat ovat olleet laskussa viimeisten kolmen viikon ajan.

Englannissa avataan väliaikaisia kenttäsairaaloita

Englannissa aiotaan perustaa väliaikaisia kenttäsairaaloita koronapotilaiden hoitamiseen. Tarkoituksena on varautua potilasmäärien kasvuun tartuntalukujen noustessa.

Kahdeksan kenttäsairaalaan rakentaminen on tarkoitus aloittaa tällä viikolla muun muassa pääkaupunki Lontoossa, Bristolissa sekä Leedsissä. Jokaisessa sairaalassa pystyttäisi hoitamaan 100 potilasta.

Koronaviruksen omikronmuunnos jyllää Englannissa, ja päivittäisissä tartuntaluvuissa on rikottu ennätyksiä. Keskiviikkona raportoitiin yli 183 000 uutta tartuntaa. Lisäksi yli 10 000 ihmisen kerrottiin olevan sairaalahoidossa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi. Määrä on suurin sitten maaliskuun ensimmäisen päivän.

STT

Kuvat: