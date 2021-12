Ähtärin eläinpuisto on saanut yhteistyökumppaneita pandojen suojeluhankkeen jatkumiseksi – tukea tarvitaan edelleen lisää

Ähtärin eläinpuisto kertoo saaneensa yhteistyökumppaneita pandojen kansainvälisen lajiensuojeluohjelman jatkumisen turvaamiseksi Suomessa.

Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevassa Ähtärissä on kaksi pandaa Lumi ja Pyry, jotka saapuivat Suomeen vuoden 2018 tammikuussa.

Viime kuussa kerrottiin, että eläinpuiston rahat isopandojen ylläpitämiseen ovat lopussa ja pandakaksikkoa uhkasi palautus Kiinaan, jos taloudellista tukea ei saada. Pandat olisivat voineet palata Kiinaan jo vuodenvaihteen jälkeen.

Eläinpuiston toimitusjohtaja Arja Väliahon mukaan suojelutyötä ovat lähteneet tukemaan kiinalaiset ja Suomessa toimivat kiinalaisyritykset. Lisäksi tukea on saatu myös muutamilta suomalaisyrityksiltä sekä monilta yksityishenkilöiltä. Tukea tarvitaan kuitenkin edelleen lisää.

– Tukiohjelma on lähtenyt käyntiin hyvissä merkeissä. Olemme jo tässä vaiheessa kiitollisia kaikista saamistamme lahjoituksista, Väliaho kertoo tiedotteessa.

Eläinpuistolla on ollut talousvaikeuksia jo kauan. Pandojen palauttaminen on ollut otsikoissa myös esimerkiksi kesällä 2020.

Kiina lainaa pandoja muille maille

Pandakaksikko on Ähtärissä 15 vuoden vuokrasopimuksella. Kiina ”lainaa” pandoja muille maille, minkä vuoksi uhanalaisten eläinten lähettelyä on kutsuttu pandadiplomatiaksi.

Ulkomaisten eläintarhojen pandoista maksamasta vuokrasta merkittävän osan on tarkoitus päätyä Kiinassa luonnonvaraisina elävien pandojen suojelun rahoittamiseen. Lumin ja Pyryn vuokrahinta on pidetty salassa.

Eläinpuiston tiedotteen mukaan suojeluohjelmasta luopuminen olisi pettymys paitsi puistolle myös kiinalaiselle osapuolelle. Yhteistyökirja eläinpuiston ja Kiinan luonnonsuojeluyhdistyksen välillä allekirjoitettiin vuonna 2017 Kiinan presidentin Xi Jinpingin tekemän valtiovierailun yhteydessä.

Samassa yhteydessä allekirjoitettiin ja solmittiin useita uusia yhteistyösopimuksia niin kiinalaisten ja suomalaisten yritysten kuin julkisten organisaatioidenkin välillä.

Arttu Mäkelä

STT

Kuvat: