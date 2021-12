Ainutlaatuinen kokoonpano – Nykyiset ja entiset musiikkiopistolaiset lyöttäytyivät yhteen

Näyttävin värivaloin koristellussa Salon Uskelan kirkossa pääsee tulevana sunnuntaina kuuntelemaan ja laulamaan joululauluja ainutlaatuisen kokoonpanon säestämänä.

Salon musiikkiopiston nykyisistä ja entisistä oppilaista sekä opettajista on koottu orkesteri, joka säestää Kauneimpia joululauluja. Mukana on kaikkiaan nelisenkymmentä orkesterinjäsentä sekä viitisentoista laulajaa.

Orkesterin ja kuoron kokoonkutsujana ja johtajana toimii Salon musiikkiopiston rehtori Annika Viitanen Friberg.

– Idea tällaisen erilaisen kokoonpanon toteuttamisesta lähti siitä, että oppilaille on tärkeää tarjota erilaisia yhteissoittomahdollisuuksia. Lisäksi joulunaika sopii tähän tarkoitukseen todella hyvin, sillä joulu on yhdessäolon ja yhdessä tekemisen aikaa, Viitanen Friberg kertoo orkesterin taustoista.

Vain muutama harjoituskerta ennen varsinaista esitystä on monelle uutta.

– Osa oppilaista on tottunut hyvinkin pitkäjänteiseen työskentelytapaan jousi- ja puhallinorkesterissa, jotka harjoittelevat säännöllisesti joka viikko. Nyt meillä on vain kolmet yhteisharjoitukset ennen esitystä sekä esityspäivänä vielä yhdet harjoitukset.

Suurin osa orkesterin jäsenistä on musiikkiopiston nykyisiä oppilaita, mutta mukana on myös muutama entinen oppilas sekä opiston opettajia.

– Muistan itse nuoruudesta, kuinka hienoa oli päästä soittamaan yhdessä oman opettajan kanssa, musiikkiopistossa sello-opinnot vuonna 1990 aloittanut Viitanen Friberg kertoo.

Orkesterin nuorempaa kaartia ja nykyisiä oppilaita ovat muun muassa salolaiset Lumia Lujasmaa , 12, ja Kaisa Johansson , 14. Lumia soittaa orkesterissa huilua ja Kaisa viulua.

Molemmat ovat olleet jo vuosia musiikkiopiston oppilaina. Lumia kertoo pitävänsä erityisesti yhteissoittamisesta ja hän kuuluukin musiikkiopiston puhallinorkesteriin.

– Lähdin heti innoissani mukaan tähän projektiin, kun siitä tuli tieto. Yhteissoitto on ihan parasta, siinä saa olla osa suurta kokonaisuutta, Lumia sanoo.

Lumia on osa ”isompaa kokonaisuutta” myös toisessa harrastuksessaan, koripallossa.

– Molemmat harrastukset ovat minulle todella tärkeitä. Ne tuovat mukavaa vastapainoa toisilleen, Lumia pohtii.

Myös Kaisa lähti mielellään mukaan ainutlaatuiseen orkesteriin.

– On mukavaa päästä vihdoin pitkän tauon jälkeen esiintymään. Koronan takia esiintymisiä ei ole ollut, musiikkiopiston jousiorkesteriin kuuluva Kaisa sanoo.

Kumpikaan soittajista ei osaa nimetä esitettävistä joululauluista suosikkia.

– Kaikki joululaulut ovat omalla tavallaan kivoja. Niitä on mukava soittaa, Lumia sanoo.

Kauneimmat joululaulut -tapahtumat ovat Salossa todella suosittuja. Esimerkiksi Halikon kirkossa joululauluja on ollut laulamassa samanaikaisesti yli 800 ihmistä.

– Konsepti on todella pidetty, ja sillä on oma paikkansa suomalaisten ja tietysti myös salolaisten sydämissä. On hienoa olla musiikkiopiston kanssa mukana näin tärkeässä tapahtumassa, Viitanen Friberg toteaa.

Uskelan kirkossa kuullaan tulevana sunnuntaina 12 yhteislaulua sekä kolme esitystä.

– Jousiorkesterilla, laulajien kuorolla ja kitaristeilla on jokaisella oma kappaleensa esitettävänä.

Yhdessä laulettava joululaulukattaus on Viitanen Fribergin mukaan hyvin perinteinen. Laulettavat kappaleet löytyvät Kauneimmat joululaulut -vihkosta.

– En etsi valtaa loistoa, Me käymme joulun viettohon, Varpunen jouluaamuna, Viitanen Friberg poimii muutaman esimerkin. Uudempaa joululaulutuotantoa edustavat muun muassa Tulkoon joulu ja Taivas sylissäni.

Kirkossa kuultavien kappaleiden sovitukset ovat Aurora Kiisken sekä Marko Heikuran ja Toni Mäkisen käsialaa.

Kauneimmat joululaulut Uskelan kirkossa sunnuntaina 12. joulukuuta kello 15.

Ennätysmäärä Kauneimpia joululauluja Salossa

Salon seurakunta järjestää tänä vuonna ennätysmäärän Kauneimmat joululaulut -tapahtumia.

Ympäri Saloa järjestetään peräti 34 Kauneimmat joululaulut -tapahtumaa. Lisäksi järjestetään seitsemän erityisesti lapsille ja lapsiperheille suunnattua joululaulutapahtumaa sekä neljä jumalanpalvelusta, joissa lauletaan kauneimpia joululauluja.

– Tilaisuuksia on lisätty ja useimmissa paikoissa on kaksi tapahtumaa peräkkäin kahden tai kolmen tunnin välein, jotta kirkossa olisi enemmän väljyyttä, sanoo Salon seurakunnan johtava kanttori Kaisa Suutela-Kuisma.

Seurakunnan ensimmäiset joululaulut laulettiin tänä vuonna Teijolla 27.11. markkinoiden yhteydessä. Viimeiset lauletaan tapaninpäivänä Kauneimmat joululaulut -messuissa Uskelassa, Halikossa ja Teijolla.

Jättimäiseltä Kauneimmat joululaulut -listalta löytyy erilaisia tapahtumia. Esimerkiksi Uskelan kirkossa on 12. joulukuuta tapahtuma, johon on kutsuttu erityisesti rippikoululaisia perheineen ja partiolaisia.

10. joulukuuta Uskelassa järjestetään puolestaan non stop -kauneimmat eli laulu raikuu taukoamatta kahden tunnin ajan ja kirkkoon voi poiketa vaikka iltakävelyn ohessa laulamaan.

Seurakunnan kuorot ovat mukana useissa Kauneimmat joululaulut -tapahtumissa.

– On hienoa, kun kuorot ovat vihdoin päässeet taas harjoittelemaan, Suutela-Kuisma sanoo.

Salon seurakunnan Kauneimmat joululaulut -tapahtumissa edellytetään koronapassia kaikilta 16 vuotta täyttäneiltä. Passi ja henkilöllisyystodistus kysytään ovella.

Mikäli joululauluista haluaa nauttia vaikka kotisohvalta käsin, pääsee niitä seuraamaan tänäkin vuonna myös seurakunnan youtube-kanavan kautta.

Tänä vuonna Kauneimmat Joululaulut soivat maailman lasten puolesta. Suomen Lähetysseura tukee syrjittyihin vähemmistöihin kuuluvia ja äärimmäisestä köyhyydestä kärsiviä lapsia yli 20 maassa.