AKT ei tottele käräjäoikeutta – kiista Keiteleen kanssa kärjistyy

Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT katsoo, että Helsingin käräjäoikeuden sakon uhalla määräämä Keitele Groupia koskeva turvaamistoimi on perusteeton ja se on purettava välittömästi.

Puutuoteyhtiö Keitele puolestaan on sitä mieltä, että oikeuden päätöksen halveksiminen on törkeää ja oikeusvaltiossa sopimatonta käytöstä.

AKT on pysäyttänyt satamissa Keiteleen tuotteiden käsittelyn. AKT painostaa Keitelettä aloittamaan neuvottelut Teollisuusliiton kanssa yrityskohtaisesta työehtosopimuksesta.

Keitele Group ei ole AKT:n mukaan toistuvista pyynnöistä huolimatta suostunut aloittamaan neuvotteluja Teollisuusliiton kanssa yrityskohtaisesta työehtosopimuksesta. Teollisuusliitto on julistanut Keitele Groupin saartoon ja ylityökieltoon 10. joulukuuta alkaen.

– Keitelettä vastaan kohdistettu työtaistelu on laillinen, perusteltu ja oikeutettu. Jos yhtiö haluaa ratkaista tämän tilanteen, sen on palattava neuvottelupöytään. Työntekijöillä on Teollisuusliiton edustamana oikeus tavoitella neuvotteluratkaisua ja työehtosopimusta, sanoo AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko tiedotteessa.

Keiteleen mukaan AKT ja Rakennusliitto pyrkivät pakottamaan yhtiötä solmimaan työehtosopimus Teollisuusliiton kanssa. Yhtiön mukaan Teollisuusliitto edustaa vain osaa Keiteleen työntekijöistä.

– Me haluamme keskustella työehdoista koko yrityksen henkilöstön kanssa. AKT ei ole näissä keskusteluissa millään tavalla osapuoli, eikä AKT edusta Keiteleen työntekijöitä, painottaa Keitele Forestin hallituksen puheenjohtaja Ilkka Kylävainio tiedotteessa.

Työehtosopimuksen voimassaolo päättyy

Kylävainio pitää viennin pysäyttämistä jo alun perin kohtuuttomana toimenpiteenä.

– Se vaarantaa sekä omien työntekijöidemme että alihankkijoiden työpaikat ja kansainvälisten asiakkaiden luottamuksen suomalaisiin yrityksiin, Kylävainio varoittaa.

Mekaanisen metsäteollisuuden yleissitovan valtakunnallisen työehtosopimuksen voimassaolo päättyy joulukuun lopussa. Alalle ei olla neuvottelemassa uutta valtakunnallista sopimusta.

Keiteleellä Pohjois-Savossa, Etelä-Pohjanmaalla Alajärvellä ja Lapissa Kemijärvellä toimiva yhtiö työllistää suoraan noin 550 henkilöä

