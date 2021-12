AKT:n vuorokauden pituinen lakko seisauttaa satamat

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT aloittaa tänään vuorokauden mittaisen työnseisauksen Suomen satamissa. Mielenilmaisun aikana työntekijät, jotka tekevät työtä Satamaoperaattorien ja AKT:n ahtausalan työehtosopimuksen piirissä, pidättäytyvät työstä.

Syy mielenilmaisulle on kiista Keitele Groupin työehtosopimuksesta. AKT käynnisti viime viikon tiistaina saarron Keitelettä vastaan tukeakseen Teollisuusliiton vaatimusta työehtosopimusneuvotteluista.

Helsingin käräjäoikeus määräsi torstaina miljoonan euron sakon uhalla AKT:n lopettamaan saarron. AKT ilmoitti pitävänsä turvaamistoimea perusteettomana ja vaativansa, että se puretaan. Oikeus hylkäsi vaatimuksen.

AKT perustelee työnseisaustaan sillä, että saartoa on kahdesti yritetty murtaa Valkon satamassa Loviisassa joulunaluspäivinä.

– Me olemme nyt katsoneet, että meiltä yritetään estää laillinen painostustoimi. Tullaan jo aika lähelle järjestäytymisen ja työtaisteluoikeuden ydintä. Mielenilmauksella pyritään muistuttamaan, että meillä Suomessa on järjestäytymis- ja työtaisteluoikeus kuitenkin edelleen työntekijöiden perusoikeuksia, AKT:n puheenjohtaja IsmoKokko sanoi STT:lle maanantaina.

Kokko sanoi AKT:n lähtevän siitä, että liikenne satamissa pysähtyy kokonaan.

Keiteleen mukaan tukitoimilla pyritään pakottamaan konserniin kuuluva Keitele Forest tekemään työehtosopimus Teollisuusliiton kanssa, joka edustaa vain osaa yhtiön työntekijöistä.

– Olemme sitä mieltä, että tällainen lakko ja AKT:n saarto on täysin laiton. AKT ei kunnioita Suomen lakeja ja asetuksia. Keiteleellä ei ole mitään lakisääteistä velvollisuutta neuvotella Teollisuusliiton kanssa, kun yleissitovat työehtosopimukset ovat loppu, kertoi STT:lle Keitele Groupin hallituksen puheenjohtaja Ilkka Kylävainio maanantaina.

Lassi Lapintie, Marja Juonala

STT

