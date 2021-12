Alennusmyynnit pitävät pintansa – Verkkokauppojen suosiosta huolimatta asiakkaat haluavat hypistellä tuotteita omin käsin

Joulun jälkeiset alennusmyynnit ovat säilyttäneet suosionsa Salossa.

– Todella vauhdikkaasti on lähtenyt kauppa käymään. Erityisesti suksia ja vapaa-ajan vaatteita on myyty paljon, Salon Stadiumin tiiminvetäjä Emilia Holck kertoo.

Holckin mukaan hyvä pakkassää vauhdittaa myyntiä entisestään.

– Nyt on paljon Lappiin lähtijöitä ja ulkoillaan muutenkin paljon. Se on tuonut meille runsaasti asiakkaita.

Forssalaiset Heidi ja Kauko Sippo kävivät maanantaina Salossa sukuloimassa ja poikkesivat samalla Stadiumissa alennusmyynneillä. Sipot etsivät alennusmyynneistä yleensä vaatteita ja kenkiä – Heidi lapsille ja Kauko itselleen.

– Kenkiä on kyllä hankala ostaa teineille täältä saakka, Heidi Sippo toteaa.

– Toisaalta ketjuliikkeistä on helppo ostaa, jos on jo jotakin samanmerkkistä ja koko on selvillä, Kauko Sippo jatkaa.

Kaupan liiton edunvalvontajohtaja Simo Hiilamo näkee, että alennusmyynneillä on

edelleen merkitystä.

– Alennusmyynnit ovat osa joulukaupan kokonaisuutta, joka alkaa Black Fridaysta ja jatkuu vielä joulun jälkeenkin.

Hiilamon mukaan joulukaupan jakaantuminen useammalle kuukaudelle tasaa kaupoissa näkyvää hälinää. Myös verkkokauppojen suosiolla on vaikutuksensa.

– Verkkokaupan kasvu on iso trendi myös tulevaisuudessa. Ihmiset haluavat tehdä ostoksia verkossa ympäri vuorokauden, kun totutaan asioimaan juuri silloin, kun se itselle sopii. Kivijalkakaupoissakin halutaan tehdä ostoksia ilta-aikaan, Hiilamo sanoo.

Alennusmyyntiaika on tärkeää erityisesti erikoistavarakaupoille, sillä koronapandemian aikana monet erikoistavarakaupat ovat kärsineet rajoituksista ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksista.

Salon kivijalkaliikkeissä onkin myyjien mukaan riittänyt hulinaa.

Naisten vaatteita ja kenkiä myyvässä Zapatossa kävi alennusmyyntien ensimmäisenä päivänä enemmän asiakkaita kuin liikettä äitinsä kanssa pyörittävät siskokset Kristina Nyberg ja Eerika Aitio etukäteen kuvittelivat.

– Nyt on mennyt paljon etenkin neuleita, lämpimiä kenkiä ja takkeja, siskokset kertoivat maanantaina.

Zapatossa ei ole alennuksia pitkin vuotta, vaan tarjoukset keskitetään kesään ja talveen.

– Alennamme kerralla koko valikoiman, ja asiakkaita tulee muualtakin kuin Salosta. Yleensä juhlien jälkeiset päivät ovat vauhdikkaimpia.

Verkkokaupalla ei juuri ole vaikutusta alennusmyynteihin, sillä Zapato on ennen kaikkea kivijalkaliike.

– Verkkokauppamme on todella karsittu. Moni katselee tuotteita verkossa, mutta tulee kuitenkin paikan päälle sovittamaan. Tavoitteenamme on, että liikkeessä olisi aina uutta tavaraa, Nyberg sanoo.

Myös lastenvaateliike Boboa pitävä Auli Paukkeri kertoo, että asiakkaat ostavat enemmän kivijalkaliikkeestä kuin verkkokaupasta.

– Ihmiset haluavat tulla hypistelemään. Tänään on käynyt kivasti porukkaa, mutta kukaan ei ole kysynyt alennusten perään, Paukkeri sanoi maanantaina.

Paukkerin mukaan kauppansa ovat tehneet etenkin vauvalahjat ja lämpimät villavaatteet.

Simo Hiilamo Kaupan liitosta pitää tärkeänä, että kauppa toimii myös korona-aikana. Hän toivoo, että kaupat pysyisivät auki normaalisti ja pandemia hellittäisi siten, että etätyösuosituksista voitaisiin luopua.

– Etätyö heijastuu ihmisten kulutustottumuksiin. Normaalisti ihmiset ostavat vaatteita työpaikoille ja tapahtumiin. Toivon, että pääsisimme takaisin siihen normaaliin mahdollisimman pian.