Salon suunnitelma Alhaisiin nousevasta uudesta senioritalosta on vastatuulessa.

Salon vt. sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja Anneli Pahta kertoi kaupunginvaltuustossa maanantaina, ettei ole varma, ehditäänkö hankkeelle hakea rahoitusta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n seuraavalla hakukierroksella.

ARA on luopunut jatkuvasta hausta, koska vuoden 2023 alussa voimaan tuleva sote-uudistus on jo lähellä. Avustuksista on kova kysyntä, ja rahaa on rajallinen määrä jaossa.

ARA:n seuraava hakukierros on huhtikuun lopussa. Sitä ennen kaupungin pitäisi kilpailuttaa uuden senioritalon toteuttaja ja tehdä hankkeesta päätökset omissa toimielimissään.

– En rehellisesti sanottuna tiedä, onnistuuko tämä, Pahta sanoi.

Alhaisten senioritalo nousi esille, kun kaupunginvaltuusto keskusteli Salo IoT Campukselle perustettavasta uudesta hoivakodista.

Valtuusto hyväksyi tilojen vuokraamisen Kampa-rakennuksesta selvällä enemmistöllä äänin 45–6.

Kaupunki vuokraa noin 1 500 neliömetrin tilat. Kiinteistöyhtiö rakentaa ja varustaa ne kaupungin toiveiden mukaan, ja kaupunki järjestää itse toiminnan. Hoivakotiin tulee noin 30 paikkaa.

Päättäjiä arvelutti ajatus, että IoT Campuksen hoivakotiin olisi mahdollista siirtää henkilöstöä tarvittaessa toisesta yksiköstä.

Timo Lehti (kesk.) vaati valtuuston päätökseen lisäystä, jonka mukaan esimerkiksi Kukonkallion ja Hintan hoivakodeista ei saisi siirtää henkilöstöä IoT Campuksen yksikköön.

– Nämä uudet paikat ovat lisäpaikkoja. Ne eivät korvaa mitään vanhoja yksilöitä. Ei ajeta tällä päätöksellä Kukonkalliota ja Hinttaa alas, Lehti perusteli ja moitti hankkeen huonoa valmistelua.

Marja Ruokonen (vas.) esitti suoraan vuokrasopimuksen hylkäämistä. Hänen mielestään kiistatonta on, että hoivakoti tulisi teollisuusalueelle, johon vanhukset eivät kuulu.

– IoT Park ei ole saanut tiloihin käyttäjiä, mutta nyt on varma maksaja. Suunnitelma on varmasti, että kampus tulee hoitamaan tulevaisuudessa 180–200 ikäihmistä. Päättäjät on asetettu selkä seinää vastaan, kun suunnitelma oman yksikön rakentamisesta ei etene, Ruokonen moitti.

Antti Olkinuora (ps.) piti puheita teollisuusalueesta karrikoituina. Hän sanoi vanhusten tarvitsevan lisäpaikkoja. Olkinuora muistutti, että kaupunki maksaa kalliita siirtoviivemaksuja, koska ei pysty tarjoamaan sairaalasta tuleville jatkohoitopaikkoja.

Simo Paassilta (sd.) oli samaa mieltä ja piti hyvänä uuden hoivakodin yhteistyötä Turun ammattikorkeakoulun ja alueen yritysten kanssa.

– Voi olla, että tämä on sittenkin esimerkillinen hanke. Voidaan kehittää uudenlaisia palveluita ja innovaatioita.

Timo Lähteenmäki (vas.) kipuili hankalan yhtälön kanssa. Hän sanoi vastustaneensa alun perin kaupungin lähtöä kiinteistöyhtiöön. Toisaalta Salossa on selvä tarve vanhusten hoivapaikoille.

– Haluan naivisti ajatella, ettei tällä haluta avata ovea sille, että IoT Campuksella on tulevaisuudessa 180–200 vanhusta, Lähteenmäki toivoi.

Jerina Wallius (ps.) toivoi, että kaupunki miettisi vielä hoivakodin sijoittamista Halikon sairaalan tiloihin. Paikka olisi hänestä upea.

Arttu Karhulahti (kok.) ei ymmärtänyt kritiikkiä hankkeen valmistelua kohtaan. Hän sanoi kokoomuksen kannattavan vuokrasopimusta.

– Meillä on kiinteistöyhtiö, joka haluaa vuokrata tilat, ja kaupungilla on tarve. Mikä tässä on ongelmallista?

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Saku Nikkanen (sd.) ja Saija Karnisto-Toivonen (sd.) muistuttivat, etteivät päättäjät olisi nykyisessä tilanteessa, jos valtuuston aiempi päätös omasta yksiköstä olisi toteutettu.

– Meillä ei ole oikein muuta mahdollisuutta kuin edetä tämän kanssa, Nikkanen sanoi.

Karnisto-Toivosen mukaan kaupunki on ennen pitkää väistämättä tilanteessa, jossa Kukonkalliolle ja Hintalle pitää tehdä jotain, joko korjata tai sulkea.

– Kampus edustaa nykyaikaista ajattelua ja mahdollistaa uutta, hän totesi.

Asko Määttänen (kesk.) ihmetteli, paljonko uusi yksikkö tuo oikeasti lisäpaikkoja ja millä hinnalla, jos Hintasta on jo yksi osasto suljettu henkilöstöpulan takia.

– Onko sinne edes yritetty saada uusia työntekijöitä, hän kysyi.

Anneli Pahta vastasi Määttäselle, että kaupungilla on suuria vaikeuksia saada rekrytoitua henkilökuntaa ja varsinkin sivummassa oleviin vanhoihin yksiköihin.

– Emme todellakaan sulje tarkoituksella yksiköitä. Se vasta tulisi kalliiksi. Kaikki paikat tarvitaan ja vielä lisää.

Timo Lehden esitys, jonka mukaan henkilöstöä ei saa siirtää IoT Campuksen hoivakotiin muista yksiköistä, kaatui lopulta äänin 27–24.

Valtuusto otti rahat pois suurelta katuremontilta

Salon kaupunginvaltuusto äänesti talousarviosta kaikkiaan 18 kertaa maanantaina, mutta vain muutama muutosehdotus hyväksyttiin.

Suurin muutos oli Inkerinkadun ja Kirkkokadun välisten katualueiden saneeraukseen varatun 750 000 euron määrärahan poistaminen kokonaan. Antti Olkinuoran (ps.) esitys hyväksyttiin äänin 24–27.

Saija-Reetta Puopolo (vihr.) esitti taidemuseon näyttelyvalojen uusimista ensi vuonna eikä vasta 2023, kuten kaupunginhallitus esitti. Hän sanoi museon joutuvan harkitsemaan sulkemista, jos vanhentuneita näyttelyvaloja ei saada uusittua. Neuvottelutauon jälkeen valtuusto hyväksyi Puopolon esityksen äänin 14–37.

Marja Ruokosen (vas.) esityksestä sosiaaliseen luototukseen lisättiin 35 000 euroa. Timo Lähteenmäen (vas.) esityksestä kaupunginhallituksen talousarvioesitykseen lisättiin yksi määräaikainen koulukuraattori.

Antti Olkinuoran esitys Inkereen leikkipaikan aikaistamisesta ensi vuodelle hyväksyttiin äänin 19–32.

Valtuustoryhmät olivat sopineet yhdessä lisätä 70 000 euroa henkilöstön työhyvinvointiin. Raha käytetään Sporttipassiin, ja se tarkoittaa 20 euroa lisää työntekijää kohti.

Kaupunginvaltuuston talousarviokokous kesti runsaat kuusi tuntia.

Näistä valtuustossa äänestettiin

Timo Lehti (kesk.) esitti talousarvioon linjausta, jonka mukaan henkilöstömenoja ei saa käyttää muiden menojen katteena ja muita menoja ei saa käyttää henkilöstömenojen katteena. Esitys kaatui äänin 29–22.

Arttu Karhulahti (kok.) esitti terveyskeskussairaalan erikoislääkärin viran siirtoa ensi vuodesta vuodelle 2023. Esitys kaatui 28–23.

Timo Lähteenmäki (vas.) esitti asuntoasiamiehen vakanssin siirtoa vuodelta 2023 vuodelle 2022. Esitys hävisi äänin 47–4.

Piia Keto-oja (sd.) esitti vammaispalvelujen kuljetuskoordinaattorin palkkaamista huhtikuun alusta eikä vasta ensi elokuussa. Esitys kaatui 34–17.

Timo Lähteenmäki esitti talousarvioon yhtä määräaikaista koulukuraattoria lisää ensi vuodeksi. Esitys hyväksyttiin äänin 11–40.

Saija-Reetta Puopolo (vihr.) esitti, että ympäristönsuojelutarkastajan vakanssi palautetaan neljäksi kuukaudeksi ensi kesänä. Esitys kaatui äänin 41–10.

Marja Ruokonen (vas.) esitti kulttuuripalvelujen toiminta-avustuksiin 30 000 euron lisäystä. Esitys kaatui 32–19.

Marja Ruokonen esitti myös kulttuurin toiminta-avustuksen vuosittaisen korotuksen mahdollistamista. Esitys kaatui 34–17.

Johanna Riski (kesk.) esitti, että jäähallin suunnitteluraha 50 000 euroa siirretään ensi vuodelta vuodelle 2023. Esitys kaatui äänin 29–22.

Jerina Wallius (ps.) esitti 50 000 euroa puiden istuttamiseksi vanhoihin kuntakeskuksiin. Esitys kaatui 37–14.

Antti Olkinuora (ps.) esitti 750 000 euron poistamista Inkerinkadun–Kirkkokadun välisten katualueiden saneerauksesta. Esitys hyväksyttiin 24–27.

Saija-Reetta Puopolo esitti taidemuseo Veturitallin näyttelyvalojen uusimisen aikaistamista vuodesta 2023 vuodelle 2022. Esitys hyväksyttiin äänin 14–37.

Jonna Nyyssönen esitti lumenkaatopaikan uusimiseen 1,1 miljoonaa euroa ensi vuodeksi eikä vasta 2024. Esitys kaatui 44–7.

Antti Olkinuora esitti Inkereen leikkipaikan 75 000 euron määrärahan aikaistamista ensi vuodeksi. Esitys hyväksyttiin 19–32.

Olkinuora esitti prosenttitaiteeseen varatun 60 000 euron poistamista talousarviosta. Esitys kaatui äänin 37–14.

Mika Nummenpalo (liik.) esitti Tunnin junan suunnitteluyhtiöön kahdelle seuraavalle vuodelle varatun 3,2 miljoonan euron määrärahan poistoa. Esitys kaatui 31–20.

Jonna Nyyssönen (vihr.) esitti, että Kiskon ja Muurlan välisen siirtoviemärin suunnitteluun varataan 50 000 euroa ensi vuodeksi. Esitys kaatui 29–22.

Marja Ruokonen esitti 35 000 euroa sosiaaliseen luototukseen. Esitys hyväksyttiin äänin 17–34.