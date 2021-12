Aluevaaleihin täydet listat

Tammikuun aluevaalien ehdokaslistat on jätetty. Monet puolueet ovat liikkeellä täysillä ehdokaslistoilla.

Listoille on saatu mukaan niin sosiaali- ja terveyshuollon osaajia kuin muissa vaaleissa menestyneitä kokeneita poliitikkoja.

Aluevaaleissa valitaan maakunnan sote-asioista päättävä valtuusto. Varsinais-Suomessa on jaossa 79 paikkaa, joita tavoittelee kaikkiaan 742 ehdokasta. Salosta ehdokkaita on 71 ja Somerolta 13. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 23. tammikuuta.

Vaaleihin on lähdössä tunnettuja poliitikkoja. Ehdokaslistalla on kymmenen kansanedustajaa, joista kolme on puolueen puheenjohtajia. Vetovoimaa vaaleihin ja oman puolueen listoille antavat puheenjohtajat Petteri Orpo (kok.), Annika Saarikko (kesk.) ja Li Andersson (vas.).

Puolueiden ehdokasasettelussa näkyy, että kokeneiden poliitikkojen lisäksi listoille on haettu sosiaali- ja terveyspalveluiden tuntijoita.

Aluevaalien äänestysprosentin on pelätty jäävän matalaksi. Pelko ei ole aiheeton. Vaikka hyvinvointialueen valtuusto tulee päättämään maakunnan kaikkia asukkaita koskevista asioista, ei sote-vaaleja tunneta riittävän hyvin. Moni äänestäjä ei tiedä, mihin tehtävään edustajia valitaan näissä vaaleissa.

Puolueiden ja yksittäisten ehdokkaiden pitää tehdä kenttätyötä tavallista enemmän, jotta kansalaiset tietävät, mistä vaaleissa on kysymys.

Aluevaltuustot tulevat käyttämään ylintä päätösvaltaa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Uudet hyvinvointialueet vastaavat vuoden 2023 alusta lähtien sote-palveluista ja pelastustoimen järjestämisestä.

Hyvinvointialue päättää jatkossa myös niistä sote-palveluista, joista nykyään vastaavat yksittäiset kunnat. Sen vuoksi on tärkeää, että oman kunnan tilanne tunnetaan uudessa aluevaltuustossa.

Aluevaaleissa äänet voivat helposti keskittyä maakunnan keskuskaupungin eli Turun ehdokkaille.

Salossa ja Somerolla löytyy hyvin valinnanvaraa myös omista ehdokkaista.