Aluevaalien ehdokkaat asetettu: salolaisia mukana 71, somerolaisia 12

Aluevaaleihin on Varsinais-Suomessa asetettu kaikkiaan 742 ehdokasta. Paikkoja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valtuustossa on 79.

Ehdokasasettelu päättyi tiistaina. Salosta puolueiden listoilla on yhteensä 71 ehdokasta ja Somerolta 12 ehdokasta. Koko maassa aluevaaliehdokkaita on yli 10 000.

Ensi tammikuussa pidettävissä vaaleissa valitaan valtuutetut hyvinvointialueille. Ne vastaavat vuoden 2023 alusta lähtien sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen järjestämisestä.

Hyvinvointialueita perustetaan Suomeen 21.

Varsinais-Suomen aluevaalit ovat myös valtakunnallisesti kiinnostavat. Kolmen puolueen puheenjohtajat ottavat niissä mittaa toisistaan. Ehdolla ovat kokoomuksen Petteri Orpo, keskustan Annika Saarikko ja vasemmistoliiton Li Andersson. Saarikko ja Andersson ovat myös ministereitä.

Orpon, Saarikon ja Anderssonin lisäksi maakunnan kansanedustajista ovat ehdolla kokoomuksen Ilkka Kanerva, SDP:n Aki Lindén, perussuomalaisten Ville Tavio, keskustan Esko Kiviranta, vasemmistoliiton Johannes Yrttiaho ja vihreiden Sofia Virta.

Myös ehdokkuudesta moneen kertaan kieltäytynyt salolainen kansanedustaja Mikko Lundén muutti viime metreillä mielensä ja lähti mukaan.

Toinen salolainen kansanedustaja Katja Taimela (sd.) ei pyri aluevaltuustoon.

Kansanedustajia on Varsinais-Suomessa ehdolla yhteensä kymmenen.

Aluevaalilautakunnan mukaan ehdokkaista alle kolmannes on kotikuntiensa valtuutettuja. Heitä on yhteensä 232. Lisäksi ehdolla on myös muita kunnallisissa luottamustehtävissä olevia, muun muassa lautakuntien jäseniä, jotka eivät ole valtuutettuja.

Eniten valtuutettuja on luonnollisesti suurimmilla kuntapuolueilla: kokoomuksella 43, SDP:llä 44, keskustalla 42 ja perussuomalaisilla 40.

Varsinais-Suomen aluevaaliehdokkaiden keski-ikä on 49 vuotta. Ehdokkaista 392 on miehiä ja 350 naisia.

Aluevaalien vaalipiiri on sama kuin eduskuntavaaleissa eli Varsinais-Suomen maakunta.

Kokoomuksen ja kristillisdemokraattien vaaliliitolla, vasemmistoliitolla, vihreillä, SDP:llä, perussuomalaisilla ja keskustalla on täydet 98 ehdokkaan listat.

Puolueiden ehdokasasettelussa näkyy, että vaaleihin on haluttu sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden tuntijoita että kokeneita poliitikkoja. Osa ehdokkaista on molempia.

Salon kuntavaalien suosituimmista paikallispoliitikoista ehdolla ovat muun muassa Saku Nikkanen (sd.), Juhani Nummentalo (kok.) ja Heikki Tamminen (ps.).

Hyvällä kuntavaalikannatuksella vaaleihin lähtevät myös SDP:n Simo Vesa ja Simo Paassilta, keskustan Johannes Alaranta ja vasemmistoliiton Timo Lähteenmäki.

Sote-alaa työelämän kautta tuntevia ehdokkaita ovat muun muassa kokoomuksen Marjatta Hyttinen ja Nilla Kosonen, keskustan Eija Järvelä, vihreiden Kari Saarinen ja Jenni Salakari sekä SDP:n Mia Blomqvist, Heli Granholm, Juha Mäkilä ja Marko Poikela.

Aluevaltuustot käyttävät ylintä päätösvaltaa hyvinvointialueilla, jotka vastaavat vuoden 2023 alusta alkaen sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen järjestämisestä.

Aluevaltuuston tehtävät muistuttavat kunnanvaltuustojen tehtäviä. Aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategiasta, pelastustoimen palvelutasosta, hyvinvointialueen taloudesta ja jäsenten valitsemisesta toimielimiin, esimerkiksi aluehallitukseen. Valtuusto valitsee myös hyvinvointialueen johtajan.

Aluevaltuuston toimikausi on neljä vuotta

Salolaiset ja somerolaiset aluevaaliehdokkaat

SALO

SDP:

Kaarlo Alanko. Pienyrittäjä ja eläkkeellä oleva paloesimies. Kaupunginvaltuutettu, rakennus- ja ympäristölautakunnan varapuheenjohtaja, aluepelastuslautakunnan jäsen.

Mia Blomqvist. Vapaa-ajan lautakunnan jäsen. Hallinnollinen osastonhoitaja, eläkkeellä.

Heli Granholm. Psykiatrian erikoislääkäri, eläkkeellä.

Kirsi-Maria Jokinen. Salon sosiaalidemokraattien kunnallisjärjestön järjestösihteeri, insinööri. Kuuluu SDP:n puoluevaltuustoon ja Varsinais-Suomen piirin hallitukseen. Opetuslautakunnan jäsen.

Juha Mäkilä. Sairaanhoitaja. Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen. SDP:n piirin hallituksen jäsen.

Saku Nikkanen. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Salon kaupungin liikunnanohjaaja.

Simo Paassilta. Kaupunginhallituksen jäsen, Eläkkeensaajien keskusliiton puheenjohtaja. Eläkkeellä oleva Halikon kunnanjohtaja.

Satu Parttimaa. Valtuutettu, sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtaja. Kaupungin palveluksessa dieettikokkina.

Marko Poikela. Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen. Lähihoitaja ja luottamusmies Palvelukeskus Ilolansalossa.

Eetu Sadeharju. Sosiaalilautakunnan jäsen. Musiikin maisteri.

Timo Tammi. Kaupunginvaltuutettu ja tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja. Kaupungilta eläkkeellä oleva rakennusinsinööri. Urheiluseura Salon Vilppaan puheenjohtaja.

Tanja Valkonen. Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin valtuuston jäsen. Sairaanhoitaja (yamk).

Simo Vesa. Valtuutettu ja kaupunkikehityslautakunnan varapuheenjohtaja. Eläkeläinen.

PERUSSUOMALAISET:

Kristiina Ilmarinen. Ekonomi.

Janne Järvinen. Kaupunginvaltuuston jäsen. Yrittäjä, talonrakentaja.

Väinö Kallio. Tutkimuspäällikkö, eläkkeellä.

Heimo Koskinen. Yrittäjä. Kaupunginvaltuutettu, kaupunkikehityslautakunnan jäsen.

Mika Laitinen. Sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtaja. Salon seudun perussuomalaisten puheenjohtaja. Tiemerkitsijä.

Päivi Lehtinen. Opetuslautakunnan varapuheenjohtaja. Anna Tukesi ry:n puheenjohtaja. Tiimiesimies, oikeustradenomi.

Mikko Lundén. Kansanedustaja, kauppias. Kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen.

Kari Nurmi. Työsuojelutarkastaja. Salon Kaukolämmön hallituksen varapuheenjohtaja, Varsinais-Suomen lastensuojelun kuntayhtymän valtuuston jäsen.

Antti Olkinuora. Kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen. Rikosylikonstaapeli evp.

Olli-Pekka Suominen. Opetuslautakunnan jäsen. Lehtori Salon ammattiopistossa.

Heikki Tamminen. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän tiedottaja ja valiokunta-asiantuntija.

Pia Yli-Kotola. Lähihoitaja, sosionomi. Salon palvelutalosäätiön hallituksen jäsen.

KOKOOMUS:

Jyrki Hakkarainen. Yrittäjä, varatuomari. Varsinais-Suomen yrittäjien puheenjohtaja ja Suomen yrittäjien varapuheenjohtaja.

Marjatta Hyttinen. Kuuluu kaupunginvaltuustoon sekä sosiaali- ja terveyslautakuntaan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitukseen. Eläkkeellä oleva lastenlääkäri.

Nilla Kosonen. Terveydenhoitaja ja kotisairaanhoitoyrittäjä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen.

Juhani Nummentalo. Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja ja maakuntahallituksen jäsen. Varsinais-Suomen kokoomuspiirin varapuheenjohtaja. Mielenterveyshoitaja Halikon sairaalassa.

Jyrki Sjöholm. Yrittäjä ja Salon seudun koulutuskuntayhtymään kuuluvan Edusalo Oy:n toimitusjohtaja.

Elina Suonio-Peltosalo. Kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja, Varsinais-Suomen maakuntavaltuuston jäsen ja kokoomuspiirin hallituksen jäsen. Erikoissairaanhoitaja, työsuojeluvaltuutettu.

Janne Väistö. Kaupunginvaltuutettu, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja maakuntavaltuutettu. FT, yrittäjä ja tutkija.

Anna-Leena Yli-Jama. Valtuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen, Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallituksen jäsen. Kokoomuspiirin hallituksen jäsen. Agrologi (amk), maatalousyrittäjä.

KESKUSTA:

Johannes Alaranta. Kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen. TT, aluekappalainen Salon seurakunnassa.

Jouni Eskola. Eläkkeellä oleva maaseutuasiamies, agrologi, maanviljelijä.

Jaakko Halkilahti. Maatalousyrittäjä ja kaupunginvaltuutettu, jolla on lukuisia luottamustehtäviä yrityksissä ja järjestöissä. Muun muassa Lähi-Tapiola Etelän hallituksen puheenjohtaja ja MTK:n johtokunnan jäsen.

Katihanna Heikkinen. Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen. FM, perheenäiti.

Ulla Huittinen. Kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen jäsen. Toimintaterapeutti, yrittäjä.

Olavi Jantunen. Varatoimitusjohtaja, eversti. Lounais-Suomen poliisin neuvottelukunnan jäsen, keskustan Varsinais-Suomen piirin hallituksen jäsen.

Eija Järvelä. Sairaanhoitaja, eläkkeellä.

Ari Järvinen. Kiinteistönvälittäjä LKV.

Maija Kymäläinen. Keskustanuorten hallituksen jäsen, Varsinais-Suomen keskustanuorten varapuheenjohtaja, Salon kaupunkikehityslautakunnan jäsen. Opiskelija.

Arttu Laaksonen. Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja. Vapaa-ajanlautakunnan jäsen. YTK, opiskelija.

Marjaana Mänkäri. Maatilayrittäjä, työntutkija. Kaupunginvaltuutettu, opetuslautakunnan puheenjohtaja, maakuntavaltuuston jäsen, keskustan Varsinais-Suomen piirin hallituksen jäsen.

Asko Määttänen. Maatalousyrittäjä. Kaupunginvaltuuston jäsen, rakennus- ja ympäristölautakunnan 2. varapuheenjohtaja.

Päivi Pölönen. VTM, Salon kansalaisopiston rehtori.

Reijo Tuominen. Eläkkeellä oleva yrittäjä.

VIHREÄT:

Ari Hillgén. Opiskelija, taksikuski, vartija.

Wilhelmiina Kallio. Hortonomi, IPM-marjapromoottori.

Pasi Lehti. Insinööri (amk), eläkeläinen.

Kari Saarinen. FM, sairaanhoitaja ja musiikkiterapeutti. Varsinais-Suomen vihreiden hallituksen jäsen.

Jenni Salakari. Sosiaaliohjaaja, työkykykoordinaattorina Salon klubitalolla. Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen.

VASEMMISTOLIITTO:

Riika Kotilainen. Rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsen. VTK, opiskelija.

Mona Lautiala. Lähihoitaja. Salon demokraattisen yhdistyksen puheenjohtaja.

Timo Lähteenmäki. FM, historian ja yhteiskuntaopin lehtori. Kaupunginvaltuuston ja maakuntavaltuuston jäsen.

Raimo Nieminen. Eläkkeellä vasemmistoliiton piirin toiminnanjohtajan tehtävästä. Kuuluu Lounais-Suomen jätehuoltolautakuntaan.

Marja Ruokonen. Yo-merkonomi, henkilökohtainen avustaja. Kaupunginvaltuutettu.

Taro Turtiainen. Ict-asiantuntija. Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen.

LIIKE NYT:

Venla Elovaara. Yhteisöpedagogi, toimitusjohtaja.

Janno Kikas. Yrittäjä.

Mika Nummenpalo. Valaistuksen futurologi, eläkkeellä. Kaupunginvaltuutettu. Salon Liike Nytin puheenjohtaja.

Satu Paananen. Erityisluokanopettaja.

Laura Riski. Sairaanhoitaja (yamk), ensihoidon liiketoimintajohtaja Medgroupissa.

KRISTILLISDEMOKRAATIT:

Marja Brockmann. Yo-merkonomi, perushoitaja, eläkkeellä.

Heljä Halme. Yrittäjä.

Jouko Savolainen. Sähköinsinööri, sähkösuunnittelija.

Aleksander Soranummi. Rakennusmies, perhehoitaja.

Kalle Tekkala. Työnjohtaja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja.

Ella-Maria Tuomela. Lähihoitaja, opiskelija. Kristillisdemokraattien Salon seudun osaston puheenjohtaja ja piirihallituksen jäsen.

Jani Ursin. Kristillisdemokraattien piirihallituksen jäsen. Salon seurakunnan suntio.

RKP:

Fredrik Koivusalo. Lääketieteen ja kirurgian tohtori, lääkäri.

SOMERO

Keskusta:

Eevi Haho. Varhaiskasvatuksen opettaja, maatalousyrittäjä. Ympäristölautakunnan jäsen.

Jani Kurvinen. Maaseutuyrittäjä. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, Varsinais-Suomen maakuntahallituksen varapuheenjohtaja. Someron Yrittäjien puheenjohtaja.

Irina Ojala-Sirro. Lähihoitaja. Sivistyslautakunnan jäsen. Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallituksen jäsen.

Tero Pirttilä. Maanviljelijä, agrologi. Valtuutettu, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja.

Mirja Rouhiainen. Perusturvalautakunnan puheenjohtaja, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin yhtymävaltuuston jäsen. Keskustan piirihallituksen jäsen. Eläkkeellä oleva agronomi.

KOKOOMUS:

Juha Wiskari. Toimitusjohtaja, yrittäjä.

SDP:

Riitta Lehtinen. Suunnittelija, lähimmäispalvelukeskus Svenssonin toiminnanohjaaja. Kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen.

PERUSSUOMALAISET

Janne Nurmi. Valtuutettu, kaupunginhallituksen jäsen, Varsinais-Suomen maakuntavaltuuston jäsen, Varsinais-Suomen perussuomalaisten piirihallituksen jäsen. Someron Peltipinnan omistaja.

KRISTILLISDEMOKRAATIT:

Reima Anolin. Sairaanhoitaja (amk). Sivistyslautakunnan jäsen. Someron kristillisdemokraattien puheenjohtaja.

VIHREÄT:

Henna Romu. Kiinteistönvälittäjä LKV, yrittäjä.

VALTA KUULUU KANSALLE:

Larisa Evstifeeva-Auraniemi. Konservaattori.

Yazka Jani. Toimittaja, pk-yrittäjä.

Valikoidut tiedot ammateista ja luottamustoimista on koottu ehdokasluettelosta, puolueiden kotisivuilta ja SSS:n arkistosta.

Ennakkoäänestykseen neljä viikkoa

Vaalipäivä on sunnuntai 23. tammikuuta.

Ennakkoäänestys on 12.–18. tammikuuta.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle valitaan 79 aluevaltuutettua.

Vaalipiiri on sama kuin eduskuntavaaleissa eli Varsinais-Suomen maakunta. Varsinaissuomalaiset voivat äänestää ketä tahansa varsinaissuomalaista ehdokasta.

Ehdokkaat ovat puolueiden piirijärjestöjen asettamia.

Helsingissä ei järjestetä vaaleja, koska kaupunki ei ole hyvinvointialue eikä kuulu mihinkään hyvinvointialueeseen.

Vastaisuudessa aluevaalit järjestetään yhdessä kuntavaalien kanssa.