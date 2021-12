Alustavat brittitutkimustulokset: Omikrontartunnat johtavat harvemmin sairaalahoitoon

Kahdesta keskiviikkona julkaistusta alustavasta tutkimuksesta selviää, että koronaviruksen omikrontartuntoihin tarvitaan harvemmin sairaalahoitoa kuin deltamuunnoksen aiheuttamiin tartuntoihin.

Brittitutkimusten tuloksia kuvailtiin hyviksi uutisiksi, mutta asiantuntijat painottivat, että uuden muunnoksen korkeampi tarttuvuus voi silti johtaa vakaviin lopputuloksiin. Britannian yleisradioyhtiö BBC kirjoittaa, että tartuntamäärät voivat ylikuormittaa sairaaloita.

– Vaikka omikronmuunnoksen pienentynyt riski sairaalahoidon tarvitsemiselle on rohkaisevaa, tartuntariski on yhä erittäin korkea, englantilaistutkimuksessa mukana ollut, Imperial College London -yliopiston Azra Ghani sanoi lausunnossa.

– Tehosteannoksilla rokotteet tarjoavat edelleen parhaan suojan tartuntaa ja sairaalahoitoa vastaan.

BBC kirjoittaa, sairaalahoitoa tarvitsevien määrän vähentyminen vaihteli muihin muunnoksiin verrattuna 30 ja 70 prosentin välillä.

Englantilaisessa tutkimuksessa tarkasteltiin tarvetta sairaalahoidolle verrattuna deltamuunnokseen sekä sairaalahoitojaksojen pituutta. Skotlantilaisessa tutkimuksessa tarkasteltiin kirjattuja koronatapauksia marras- ja joulukuussa ja ne ryhmiteltiin delta- ja omikronmuunnosten perusteella.

Delta oli pitkään ollut maailmanlaajuisesti koronaviruksen valtamuunnos, mutta omikron on levinnyt vauhdilla eri puolilla maailmaa.

”Ei vähennä muunnoksen poikkeuksellista leviämistä väestössä”

Tutkimusten havainnot on jo aiemmin tunnistettu Etelä-Afrikassa, jossa omikronmuunnos havaittiin ensimmäisen kerran viime kuussa. Kumpaakaan brittitutkimusta ei ole vielä vertaisarvioitu.

Yhä on epäselvää, johtuuko omikronin havaittu vakavien tartuntojen vähentyminen muunnoksen ominaisuuksista vai onko kyse esimerkiksi siitä, että väestöllä on aiempien tartuntojen ja rokotusten takia parempi vastustuskyky.

– Tämä uutinen ei vähennä muunnoksen poikkeuksellista leviämistä väestössä ja sitä tosiasiaa, että jopa pieni osa koronan takia sairaalahoitoon joutuvista voi olla määrällisesti suuri, jos tartuntojen määrä yhteisöissä jatkaa kasvuaan, King’s College Londonin farmasian professori Penny Ward sanoi. Ward ei ollut mukana tutkimuksissa.

Milja Rämö

STT

