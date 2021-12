Anton Lundell elää jääkiekkounelmaansa aurinkoisessa Floridassa – ”Ulkojäitä on ikävä”

Jääkiekkoilija Anton Lundell, 20, pelaa ensimmäistä kauttaan NHL:ssä ja Florida Panthersissa, mutta jo varhain ennen joulua Lundell paljasti, että kaipaa erityisesti yhtä asiaa Suomesta.

– Ulkojäitä on ikävä, kun siellä tapasi nähdä kavereita, Lundell sanoi STT:lle.

Lundell etenee harppoen jääkiekkourallaan. Hän on pystynyt nostamaan rimaa ja saanut karsittua heikommat pelit pois.

– St. Louis -peli oli hyvä. En osaa sanoa, oliko paras, mutta kärkipäähän menee. Sain hyvin peliaikaa, ja saimme paljon tontteja. Tuntui hyvälle, Lundell muistelee.

Panthersin kotipelissä joulukuun alussa St. Louisia vastaan Lundell keräsi tehot 1+2, mutta oli loukkaantua. Hänen jalkaansa tärähti yllättävästi kova taklaus.

– Onneksi ehdin laittaa painon pois jalalta. Kyllähän se aina kolahtaa, mutta ei pahemmin sattunut, Lundell kertaa.

Panthers on nyt pärjännyt poikkeuksellisen hyvin historiaansa peilaten.

– Iso osa onnistumisista tulee ilmapiiristä, joukkuehengestä. Olemme positiivisia ja tsemppaamme kavereita, Lundell taustoittaa.

Kahteen suuntaan ja rannoille

Vuoden 2020 Panthersin ykkösvaraus on vahvasti lunastanut häneen asetettuja odotuksia. Ennen joulun korona-taukoa Lundell kokosi 25 ottelussa väliin hyvinkin puolustavassa keskushyökkääjän tehtävässään tehopisteet 5+7=12.

– Kaikki Panthersin keskushyökkääjät ovat samantyylisiä. Pelaamme kaikki molempiin suuntiin. Puolustamme hyvin, ja se johtaa siihen, että hyökkäämme enemmän, Lundell sanoo.

Floridassa aurinkoa piisaa, jos välillä kosteutta ja sadekuurojakin. Mutta nuori suomalaissentteri on oppinut nopeasti, miten tankata energiaa.

– Hienoina päivinä tykkään ulkoilla ja käydä rannoilla, Lundell kertoo.

Suomalaissentterit ja aloitukset

Panthersin suomalaisissa keskushyökkääjissä kapteeni Aleksander Barkovissa, Eetu Luostarisessa ja Lundellissa on samaa, mutta vivahde-erojakin löytyy.

– Olemme rauhallisia emmekä äänekkäimpiä kopissa. Eetu ja Sasha (Barkov) tykkäävät ennemmin kuunnella kuin puhua, Lundell nauraa.

Monelle yllätyksenä Lundell on menestynyt aloituksissa erinomaisesti. Se on lisännyt entisestään hänen peliaikaansa.

– Aloitukset ovat menneet osaltani hyvin. Pelaan usein alivoimaa, ja vastassa ovat parhaat pelaajat, Lundell kuvailee.

– Se on pirun kova haaste. Joskus on heikompia iltoja, mutta niistä pitää vain oppia. Se on myös aikamoista mind-gamesia, Lundell myöntää.

Maailman parhaassa jääkiekkoliigassa on särö, kun säännöt tai tulkinnat eivät ole aina yhteismitallisia.

– Tuomari on usein tiukempi nuoria vastaan. Täällä on tietty hierarkia, vaikka ei sitä sillä tavalla näe. Yleensä nuoria vaihdetaan helpommin pois tai tiputetaan kiekkoa haastavaan paikkaan, Lundell räväyttää.

Esikuva, vahvuus ja satsaus

Lundell on seurannut jääkiekkoa koko elämänsä. Välillä perin analyyttisesti.

– Fanitin nuorena Pavel Datsjukia. Ihailin häntä ja katselin Youtubesta kaikki hänen videonsa, Lundell perkaa.

Tarkastelu ei ollut sokeaa, päinvastoin. Ja se kantaa nyt hedelmää.

– Seurasin, kuinka Datsjuk hakee kiekkoa, pelaa kiekon kanssa ja riistää sen. Uskon, että se on auttanut minua, Lundell listaa.

Panthersin satsaus Lundelliin tuntuu onnistuneen. HIFK:ssa läpimurtonsa tehnyt sentteri pyrkii askeleen vastustajan edelle.

– Vahvuuteni on pelata kiekon kanssa ja luoda maalintekopaikkoja. Olen koettanut satsata luisteluun lähtöön ja terävyyteen. Silloin pystyn luomaan paikkoja liikkeellä, Lundell sanoo.

Tomi Siren

STT

Kuvat: