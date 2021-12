Antti Ketosen joulu alkaa tien päältä – keväällä hänet nähdään Vesillä-sarjan juontajana

Antti Ketonen muistaa lapsuudestaan, että joulupukkia sai aattona odottaa todella pitkään. Syynä oli se, että hänen isänsä teki keikkaa joulupukkina, ja oma koti oli kiertueen viimeinen pysäkki.

– Tai enhän minä sitä silloin tiennyt, miksi joulupukki tuli meille vasta niin myöhään, hän naurahtaa.

Ketoselle itselleenkin joulun aika merkitsee tiivistä keikkailua. Ketonen on tehnyt joulukonsertteja vuodesta 2009 saakka, ja nyt hän on jälleen lähtenyt joulukonserttikiertueelle. Kiertue alkoi perjantaina Espoon Sellosalista, ja 12. joulukuuta se saapuu Saloon, Teatteri Provinssiin.

Konsertin ohjelmassa on perinteisiä joululauluja sekä toivotuimpia kappaleita Ketosen albumilta Olisitpa sylissäni (2019). Albumin nimibiisi oli vuoden 2018 soitetuin kappale radioissa.

– Joulukonserteista on tullut minulle jouluperinne, enkä enää edes osaa olla ilman. Ainoastaan viime vuosi jäi väliin. Kaksi vuotta sitten tein suuren joulukonserttikiertueen, johon kuului noin 30 konserttia. Nyt kiertue on typistetty kymmeneen konserttiin. Tällä kertaa päästään Saloonkin.

Korona-aika on merkinnyt Antti Ketoselle aikaa tehdä uusia kappaleita ja uutta levyä. Ketosen uusi albumi ilmestyy keväällä, ja siitä on jo julkaistu kappaleet Jos sua ei huomenna ois, Me mennään tän läpi, Tähän matkaan tarvitaan kaksi sekä Maa joka kantaa. Syksyn kuluessa lavoillekin on taas päässyt.

– Marraskuussa keikkoja alkoi olla jo ihan kivasti, hän toteaa.

Ketonen on myös kehittänyt instrumenttiaan ja käynyt Tanskassa opiskelemassa laulutekniikkaa.

– Olen ollut nyt puolitoista vuotta opiskelijana Kööpenhaminassa toimivassa Complete Vocal Institutessa. Juuri kuukausi sitten olin siellä treenaamassa joulubiisejä. Mutta siihen pitäisi vielä löytää joku apu, etten jännittäisi esiintymistä niin paljon.

Antti Ketonen on keikkaillut yli kaksikymmentä vuotta, josta suurimman osan Neljänsuora-yhtyeen solistina. Niin sanotulla tavallisella keikalla hän kokee olevansa kuin kotonaan. Mutta jos pitää esiintyä tv-kameroiden edessä, tilanne on toinen.

Viimeksi hän sai siitä muistutuksen, kun osallistui viikko sitten Helsingissä Lastenklinikoiden Kummien Joulumielelle-konserttiin. Samassa konsertissa esiintyivät muun muassa tutut kollegat Suvi Teräsniska, Pepe Willberg, Waltteri Torikka ja Mikko Leppilampi. Konsertti nähdään MTV3-kanavalla 12. joulukuuta.

– Kun kamera alkaa käydä, veri ei kierrä kädessä ja ääni ei tule ulos niin luontaisesti kuin haluaisi. Vuonna 2016 kun olin mukana Tähdet tähdet -ohjelmassa, tilanne alkoi helpottua, kun kuvauksia oli kerran viikossa ja ehdin tottua niihin. Mutta nyt edellisistä tv-ohjelmista on taas aikaa.

Ketonen miettii, että vaiva on kehittynyt iän myötä.

– Nuorempana mikään esiintyminen ei jännittänyt.

Ensi vuonna Antti Ketosta nähdään jälleen enemmän televisiossa, sillä hän esiintyy C Moren uudessa Vesillä-sarjassa.

– Tuottaja soitti ja kysyi minua sarjan juontajaksi. Puhuminen tv-kameran edessä ei stressaa niin paljon kuin laulaminen, hän naurahtaa.

Sarjaa kuvattiin viime kesän aikana kuuden jakson verran, ja nähtäville ne tulevat ensi keväänä.

– Sarjaa oli todella hauska tehdä. Kutsuin ohjelmaan Pete Parkkosen, jonka kanssa pääsimme testaamaan uusia veneitä. Ohjelmassa käydään myös erilaisissa merellisissä paikoissa, kuten Örössä, Bengtskärissä ja Hangossa. Minut on kiinnitetty sarjaan myös seuraavaksi kaudeksi.

Ketonen toteaa, että korona-aikana hän on ehtinyt paneutua myös Salon iltatoreihin. Iltatoreja pitkään järjestänyt Suvisalo ry lopetti toimintansa vuosi sitten, ja tilalle etsittiin uutta toimijaa. Valituksi tuli Salon Yrittäjien puheenjohtajan Jukka Alangon, Salon Jokipaatin yrittäjän Aleksi Burtsovin ja Antti Ketosen perustama Salon Iltatori ry.

– Iltatori on niin positiivinen asia Salossa, että sitä on kiva olla tekemässä. Minusta on hauskaa olla mukana myös siksi, että aihe on lähellä minua: on helppo kontaktoida artisteja, kun tuntee heitä. Parhaillaan kiinnitämme esiintyjiä ensi kesäksi, Salon Iltatori ry:n puheenjohtajana toimiva Ketonen kertoo.

– Budjetin kanssa on tietysti haastavaa, ja Salon kaupungin ja salolaisten yritysten tuki on tosi tärkeä. Olen oikein yllättynyt, miten innokkaasti yritykset ovat lähteneet ensi kesäksi mukaan iltatorien isänniksi.

Uusi yhdistys oli iltatorien vetovastuussa ensimmäistä kertaa viime kesänä. Kokemuksista aiotaan ottaa opiksi, ja ensi kesänä joitakin käytäntöjä muutetaan.

– Olemme saaneet palautetta, ja pyrimme tekemään ensi kesänä tapahtumista vielä sujuvampia. Artistien esiintymisaikaa aikaistetaan ja he aloittavat heti klo 18 jälkeen. Viime kesänä he aloittivat tuntia myöhemmin, jolloin päivä venyi torimyyjille liian pitkäksi. Ensi vuonna julkistamme myös koko kesän esiintyjät heti keväällä. Viime kesänä esiintyjä julkistettiin vasta samalla viikolla, koska yritettiin välttää kovin suuren yleisön kerääntymistä, Ketonen selittää.

Moni mieltää Antti Ketosen ”Salon omaksi pojaksi”, koska hän asui täällä pitkään. Ketonen on kotoisin Lohjalta, mistä hän muutti Halikkoon vuonna 2001. Neljä vuotta sitten hänestä tuli helsinkiläinen.

– Minulla on kuitenkin edelleen asunto Salossa ja 2–3 päivää viikosta touhuilen täällä perheyrityksemme parissa. Saloon on jäänyt myös monia rutiineja, ja käyn yhä täällä salilla.

– Salo on lähellä sydäntäni, ja täällä asuvat myös sisarukseni, hän mainitsee.

Kun Ketonen saa joulukonserttikiertueensa pulkkaan, hän rauhoittuu joulun viettoon. Silloinkin hän viihtyy Salossa.

– Kun konsertit ovat ohi, olen yleensä niin poikki, että jouluna haluan vain olla. Vuosien ajan olen viettänyt joulun ulkomailla, mutta nyt olen aattona kotona. Joulupäivänä tapaamme Salossa sisarusten ja vanhempien kanssa ja syömme hyvin.

Tänä jouluna kaikki ei ole muutenkaan niin kuin ennen: Ketosella on edessään ensimmäinen joulu ilman rakasta koiraansa Elliä. 12-vuotias bichon frisé menehtyi marraskuussa yllättäen.

– Olo on haikea, mutta päivä päivältä se helpottaa. Joulukonserttini kappaleista monet ovat herkkiä, ja niiden tulkintaan tulee varmasti nyt erityinen sävy, artisti arvelee.

Antti Ketosen joulukonsertti Teatteri Provinssin päänäyttämöllä (Salorankatu 5–7, Salo) 12. joulukuuta klo 18.