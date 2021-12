Apartheidin vastustajana tunnettu arkkipiispa Desmond Tutu on kuollut 90-vuotiaana

Apartheidin vastustajana tunnettu entinen anglikaanisen kirkon arkkipiispa Desmond Tutu on kuollut. Asiasta kertoo Etelä-Afrikan presidentin kanslia.

Eteläafrikkalainen Tutu oli rotuerottelun vastaisen taistelun ikoni, joka sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 1984. Apartheid-hallinnon kaaduttua hän toimi apartheid-ajan rikoksia tutkineen totuuskomission johdossa.

– Emeritusarkkipiispa Desmond Tutun poismeno on uusi menetyksen luku kansakuntamme jäähyväisissä erinomaisten eteläafrikkalaisten sukupolvelle, joka on jättänyt meille vapautetun Etelä-Afrikan, sanoo Etelä-Afrikan presidentti Cyril Ramaphosa lausunnossaan.

Suorapuheinen arkkipiispa ei apartheid-hallinnon kaatumisen jälkeenkään kaihtanut kannanottoja. Tutu puhui milloin homojen oikeuksien, milloin palestiinalaisvaltion puolesta sekä kritisoi maansa hallitusta muun muassa sen talouspolitiikasta.

Tutu vetäytyi eläkkeelle 79-vuotispäivänään vuonna 2010. Eläkepäivänsä hän aloitti maailmanympäripurjehduksella.

Tutu oli kuollessaan 90-vuotias.

STT

