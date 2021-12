Arkkipiispa Desmond Tutun ruumis kuljetettiin Kapkaupunkiin jäähyväisiä varten

Apartheidin vastustajana tunnetun arkkipiispa Desmond Tutun ruumis on kuljetettu Kapkaupungissa sijaitsevaan historialliseen katedraaliin. Sunnuntaina kuolleen Tutun ruumis lepää katedraalissa kaksi päivää, joiden aikana eteläafrikkalaiset voivat käydä jättämässä jäähyväiset hänelle.

Jäähyväisille varattu aika pidennettiin kahteen päivään tungoksen välttämiseksi, kertoo pastori Gilmore Fry. Sadat ihmiset ovat sunnuntaista asti kerääntyneet katedraalille tuomaan kukkia ja kirjoittamaan surunvalittelukirjaan. Tutu toimi katedraalissa arkkipiispana 1986-1996.

Katedraali on soittanut päivittäin kirkon kelloja 10 minuutin ajan puoliltapäivin maanantaista lähtien. Etelä-Afrikassa liput ovat liehuneet puolitangossa, ja ympäri maata järjestetään seremonioita hautajaisiin saakka.

Tutu kuoli tapaninpäivänä 90-vuotiaana pitkän sairauden jälkeen. Hänen hautajaisensa on määrä järjestää Pyhän Yrjön katedraalissa uudenvuodenpäivänä. Yksityisen tuhkauksen jälkeen Tutun tuhkat haudataan katedraaliin.

Hautajaiset ovat Tutun toiveesta yksinkertaiset. Hänen säätiönsä mukaan hän ei halunnut ylenpalttista tuhlaamista ja jopa toivoi, että arkku olisi halvin mahdollinen. Hautajaispäivänä katedraalissa on esillä vain neilikkakimppu hänen perheeltään.

Koronaviruksesta johtuvien rajoitusten vuoksi hautajaisiin osallistuu sata ihmistä.

Tutu oli entinen Etelä-Afrikan anglikaanisen kirkon arkkipiispa ja rauhannobelisti. Hän sai Nobelin rauhanpalkinnon apartheidin vastaisesta työstään vuonna 1984. Apartheid-hallinnon kaaduttua hän toimi apartheid-ajan rikoksia tutkineen totuuskomission johdossa.

Apartheidia vastustanutta ikonia on muistettu niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Häntä on luonnehdittu maansa moraaliseksi kompassiksi.

STT

